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منوعات
مستخدمًا عصا... اعتدى على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
19-05-2022
|
12:19
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو، يظهر اعتداء شخص على سيدة، مستخدماً عصا غليظة (شومة)، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، بينها موقع "مصراوي".
وتعود بداية الواقعة، إلى تداول نشطاء لمقطع فيديو، يوثق اعتداء شخص على سيدة، بشكل عنيف.
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وانتشر وسم "هاشتاغ"، "أنقذوا ماري مجدي"، على موقع "تويتر"، تعليقاً على الواقعة، بعد الكشف عن اسم السيدة التي تم الاعتداء عليها.
وطالب بعض النشطاء بالقبض على المعتدي وهو زوجها، بعد الضرب الوحشي، الذي تسبب في إصابة الزوجة بجروح بالغة.
وبعد انتشار فيديو الواقعة، قررت نيابة "الشرابية" التابعة للعاصمة المصرية القاهرة، حبس المتهم بالتعدي على زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق.
وواجهت النيابة المتهم بمقطع الفيديو المتداول، واعترف بارتكاب الواقعة، وفقاً لموقع "مصراوي".
وكشف التقرير الطبي عن إصابة الزوجة بجرح قطعي في الرأس وكدمات في أنحاء جسدها واشتباه بكسر بإحدى ذراعيها نتيجة ضرب الزوج لها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب فيديو الاعتداء، الأربعاء، وتبين أن المتهم "مدمن للمخدرات".
وقالت الزوجة في التحقيقات إنها أودعت زوجها في مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة لكنه كان يهرب منها ويعود للإدمان مرة أخرى، حسب موقع "اليوم السابع".
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