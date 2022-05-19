مستخدمًا عصا... اعتدى على زوجته بوحشية!





وتعود بداية الواقعة، إلى تداول نشطاء لمقطع فيديو، يوثق اعتداء شخص على سيدة، بشكل عنيف.

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وانتشر وسم "هاشتاغ"، "أنقذوا ماري مجدي"، على موقع "تويتر"، تعليقاً على الواقعة، بعد الكشف عن اسم السيدة التي تم الاعتداء عليها. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو، يظهر اعتداء شخص على سيدة، مستخدماً عصا غليظة (شومة)، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، بينها موقع "مصراوي".وتعود بداية الواقعة، إلى تداول نشطاء لمقطع فيديو، يوثق اعتداء شخص على سيدة، بشكل عنيف.وانتشر وسم "هاشتاغ"، "أنقذوا ماري مجدي"، على موقع "تويتر"، تعليقاً على الواقعة، بعد الكشف عن اسم السيدة التي تم الاعتداء عليها.

وطالب بعض النشطاء بالقبض على المعتدي وهو زوجها، بعد الضرب الوحشي، الذي تسبب في إصابة الزوجة بجروح بالغة.