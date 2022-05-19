الحمل

تنجح في مهمة أو في دراسة، أو تحقق ربحًا عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك جهات نافذة

الثور

تسجل ازدهاراً وتواصلاً مع جهة داعمة، فمركور في برجك يتحدث عن فرص مالية تتاح لك وعن دعم يأتيك من بعض الجهات القادرة

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الجوزاء

تنتظرك مفاجآت سارّة او بعض الايجابيات غير المتوقّعة التي تكون في مصلحتك وتحقق لك بعض الرغبات

السرطان

يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب

الأسد

يسمح لك هذا اليوم بالتواصل البنّاء مع الآخرين لتصحيح الأوضاع وإزالة الشوائب والتخلص من العراقيل

العذراء

باستطاعتك بحث المسائل المالية المتعثرة، لكن الحذر مطلوب في مثل هذه المرحلة، ولكن الانفراجات قريبة

الميزان

تنعم بأجواء إيجابية جداً تأتيك بالحلول وبالرعاية من قبل المحيط

العقرب

طموحك كبير لا حدود له، ولكنّك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

القوس

تستفيد من فشل زميل لتبرهن لرب العمل مدى كفاءتك وقدراتك وموهبتك الحقيقية

الجدي

يتركّز البحث على قضية شرائية ومصاريف إضافية وبعثرة لبعض الاموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف فضيحة

الدلو

يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من أجلها وترفض أي ميوعة

الحوت

يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية، إتبع حدسك وكُن هادئاً