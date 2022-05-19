ما حقيقة التقاط طيار "سيلفي" من نافذة الطائرة ليثبت لزوجته أنه بالعمل؟

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية، صورة منسوبة لطيّارٍ يلتقط صورة سيلفي من شبّاك الطائرة التي يقودها، أثناء تحليقها في السماء، معرّضاً نفسه لهذا الخطر، وزعم البعض أنه فعل ذلك حتى يثبت لزوجته أنه بالفعل في العمل.وحصد ذلك المنشور، الذي يحمل صورة الطيار، تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، وحظت الصورة بمئات التعليقات التي تسخر من هذا الطيار، إلا أنه اتضح أن تلك الصورة مفبركة، وليست حقيقية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».وأوضحت فرانس برس في تقريرها، أن الصورة تحمل علامة مائيّة باسم PilotWagner، وهو اسم حساب الطيّار نفسه واسمه مايك فاجنر، وبالدخول إلى هذا الحساب، يتبين أن الصورة موجودة بالفعل بتاريخ 2018، ولكن كتب له أحد المتابعين مشككًا في حقيقتها، ويقول له إنها مجرد تركيب، فرد عليه الطيار أن الصور بالفعل غير حقيقية، ومصنوعة بواسطة برنامج تركيب الصور الشهير فوتوشوب، لذلك وضع وسم فوتوشوب في تعليقه على الصورة.