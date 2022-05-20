"الأحلام لا تنتهي"... عارضة ازياء لملابس السباحة بسن 74!

الأحلام لا تنتهي بالتقدم في العمر، فطالما نحن على قيد الحياة يجب أن نحلم ونحقق أحلامنا. فما بالك لو أن من يسعى لتحقيق هذه الأحلام والدة أغنى رجل في العالم؟!



فقد أصبحت ماي ماسك، والدة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، البالغة من العمر 74 عاما، أكبر عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة "سبورتس إللاستريتد" Sports Illustrated، بنسختها الخاصة لملابس السباحة.

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I am so excited to be on the cover of @si_swimsuit at the age of 74. It’s about time!😉

You can buy your copy of #SISwim22 on May 19th!

If you want to see more pics, interview and videos online, click on https://t.co/C5w9BRwmpE 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/mWY4pqesle — Maye Musk (@mayemusk) May 16, 2022

وتعتبر عارضة الأزياء وأخصائية التغذية ماسك واحدة من النجمات الأربع اللواتي ظهرن على غلاف المجلة بعددها الخاص لملابس السباحة لعام 2022، إلى جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والمغنية سيارا، والموسيقية ورائدة الأزياء يومي نو.



وقالت ماسك ضاحكة في مقطع فيديو نشرته المجلة: "إذا اعتقدت أنني سأكون عارضة أزياء لملابس السباحة لمجلة Sports Illustrated، لكان حاول الكثيرون إبعادي، باعتباري امرأة مجنونة"، ثم أضافت: "والآن، ها أنا ذا".



وأضافت: "أنا متحمسة للغاية لتأكيد أن النساء في السبعينيات من عمرهن جميلات".