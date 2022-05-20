غموض وراء الحادثة... طفل يشنق نفسه داخل محله التجاري!

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أقدم طفل يمني على شنق نفسه حتى الموت في محله التجاري بسوق الليل بمحافظة عمران اليمنية، حيث تم العثور على الطفل "مهند" مشنوقاً بشال ومربوطاً إلى عرض تخشيبة المحل التجاري الذي يملكه والده، أول أمس الأربعاء، في السوق من دون الكشف عن ملابسات الحادثة والأسباب التي دفعته إلى ارتكابها.وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن الطفل ينتمي إلى منطقة حمدة بمديرية ريدة، ويعمل مع والده في محل لبيع الزيوت ومستلزمات السيارات.وأشارت نفس المصادر إلى أن أسرة الطفل عُرفوا بطيبتهم وحسن الجوار، ما يدل على استبعاد وجود أي خصومة أو عداوة لهم مع أحد المحيطين بهم.