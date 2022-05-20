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منوعات
غموض وراء الحادثة... طفل يشنق نفسه داخل محله التجاري!
Lebanon 24
20-05-2022
|
08:00
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أقدم طفل يمني على شنق نفسه حتى الموت في محله التجاري بسوق الليل بمحافظة عمران اليمنية، حيث تم العثور على الطفل "مهند" مشنوقاً بشال ومربوطاً إلى عرض تخشيبة المحل التجاري الذي يملكه والده، أول أمس الأربعاء، في السوق من دون الكشف عن ملابسات الحادثة والأسباب التي دفعته إلى ارتكابها.
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وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن الطفل ينتمي إلى منطقة حمدة بمديرية ريدة، ويعمل مع والده في محل لبيع الزيوت ومستلزمات السيارات.
وأشارت نفس المصادر إلى أن أسرة الطفل عُرفوا بطيبتهم وحسن الجوار، ما يدل على استبعاد وجود أي خصومة أو عداوة لهم مع أحد المحيطين بهم.
غموض وراء ملابسات الجريمة
وشكك النشطاء بوجود شبهة جنائية وراء غموض هذه الحادثة، مستنكرين أن يقدم طفل على شنق نفسه من دون أي سبب يدفعه إلى ذلك، معتقدين بأن هناك من أقدم على قتل الصغير.
وحملت التعليقات علامات استفهام حول كيف دخل الطفل المحل ثم أغلق الباب على نفسه من دون أن يستبعدوا أن يكون تنفيذ الجريمة بدافع السرقة.
المصدر: العربية
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