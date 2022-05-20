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سحب 3 مروحيات... "هالك الروسي" يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:10
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سجل "هالك الروسي" رقماً قياسياً جديداً بسحب 3 مروحيات وزنها 15 طناً في المطار العسكري KVZ.
سجل حامل الرقم القياسي العالمي في سحب المعدات متعددة الأطنان وأرقام القوة سيرغي أغادزانيان، الملقب بـ "هالك الروسي"، رقمًا قياسيًا جديدًا.
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سحب الرياضي مروحيات تزن 15.6 طن في غضون 24.63 ثانية دون استخدام أجهزة خاصة وفي نفس الوقت نفخ وسادة تدفئة طبية لتنفجر، حسب موقع كازانسكيي فيدومستي.
 
في الوسط كانت هناك مروحية أسطورية من طراز مي-8 تزن 9 أطنان، وعلى الأطراف كانت مروحيات أنسات بوزن 3.3 أطنان. تمكن سيرغي من القيام بذلك فقط في المرة الثالثة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
وقال الرياضي: "لقد فعلنا هذا تكريما للعيد العظيم للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
كان سيرغي يستعد لهذا الرقم منذ نحو ستة أشهر.
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