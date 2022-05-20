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منوعات
بيع سيارة نادرة بسعر قياسي... كم بلغ؟
Lebanon 24
20-05-2022
|
14:18
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قالت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس - بنز، الخميس، إنها باعت سيارة نادرة للغاية من مجموعة مقتنيات الشركة في مزاد مقابل 135 مليون يورو (143 مليون دولار).
وأوضحت الشركة أن السعر الذي دفعه جامع خاص في وقت سابق من هذا الشهر مقابل سيارة "300 أس أل آر أولينهاوت كوبيه"، بأبوابها المجنحة المميزة، يجعلها السيارة الأكثر قيمة على الإطلاق.
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ولا يمكن التحقق من هذا الزعم بشكل مستقل، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وقالت مرسيدس بنز إن العائدات ستُستخدم في إطلاق صندوق يقدم منحا دراسية للشباب للتعرف على العلوم البيئية وإزالة الكربون والبحث فيها.
ويُلقى باللوم إلى حد كبير على ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، في تغير المناخ.
وكانت السيارة واحدة من نموذجين أوليين تم بناؤهما في عام 1955، وسميت على اسم كبير مهندسي الشركة آنذاك رودولف أولينهاوت.
وقال أولا كالينوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس - بنز: "نود أن نشجع جيلا جديدا على السير على خطى رودولف أولينهاوت المبتكرة وتطوير تقنيات جديدة مذهلة، لا سيما تلك التي تدعم الهدف الحاسم لإزالة الكربون والحفاظ على الموارد".
وكشفت الشركة أن مجموعة مقتنياتها تضم حوالي 1100 سيارة يعود تاريخها إلى عام 1886.
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