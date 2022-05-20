Advertisement

منوعات

بسبب خطأ طبي... فتاة تكتشف بعد 21 عامًا من ولادتها أن لديها أعضاء جنسية ذكورية (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:46
A-
A+
Doc-P-954452-637886802703432182.jpg
Doc-P-954452-637886802703432182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف أطباء في السعودية أن فتاة تدعى رنده ليست أنثى بعد 21 عاما من ولادتها وأن لديها أعضاء جنسية ذكورية بحسبما جاء في تقرير لقناة "الإخبارية" السعودية.

وأشارت القناة السعودية إلى أن الاكتشاف المتأخر يعود إلى خطأ طبي عند الولادة، موضحة أن هوية الفتاة ما زالت باسم رنده بالرغم من طلب التغيير إلى رائد.
Advertisement

ومع وجود تشوهات في المناطق التناسلية أثناء الولادة التي تمت في مستشفى حكومي في الرياض، لم يكتشف الأطباء أن رنده شبيلي ذكر وليست أنثى. 

وعندما لم يظهر على رنده علامات البلوغ الأنثوية مثل أقرانها، راجعت أحد المستشفيات، الذي اكتشف أعضاء تناسلية ذكورية داخل البطن.

وتقول المتضررة: "في البداية كان شعورا غريبا، كأنهم يكذبون علي، لأنه كان غير منطقي بالنسبة لي، وكأنني رجعت لنقطة الصفر في حياتي.. اسم جديد وهوية جديدة، لا أصدقاء ولا أقارب".

وأوضحت الضحية أنه من المفترض أن تجرى لها عملية جراحية لإخراج الأعضاء التناسلية وأخرى تجميلية، وأن طبيبا أوصى بأن تسافر إلى بريطانيا من أجل إجرائها، وقد رفع الطبيب هذه الأوراق لكن تم رفضها. 

وذكرت القناة أنه تم رفع شكوى لوزير الصحة السعودي السابق لكن لم يعلن حتى الآن عن نتيجة التحقيق.

وقال والدها عبد الله شبيلي إنه ومنذ بداية التحقيق تواصل مع الشؤون الصحية، أكثر من 6 شهور وحتى الآن لم يجدوا الملف ولا الأطباء المسؤولين عن الولادة.

وأضاف: "يقولون إنهم سافروا أو ماتوا"، متسائلا "هل يعقل أن المستشفى لا يحتفظ بالأرشيف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:30 | 2022-05-21
00:09 | 2022-05-21
23:00 | 2022-05-20
16:00 | 2022-05-20
14:26 | 2022-05-20
14:18 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website