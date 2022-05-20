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مأذون شرعي يزوّج شابًا ووالده من فتاة في نفس الوقت!

Lebanon 24
20-05-2022 | 16:00
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قضت محكمة جنح مصرية بحبس مأذون شرعي لمدة سنة، لقيامه بتزويج فتاة لشاب ووالده في نفس الوقت، وفق صحيفة "أخبار اليوم" المحلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من فتاة تتهم فيه مأذونا شرعيا، ووالد طليقها، وذلك لقيامهما بتزوير وثيقة عقد زواج رسمي لها دون علمها.
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وقالت الفتاة، في المحضر: "بدأت معرفتي بالمأذون الشرعي حينما تقدم لي شاب، لخطبتي وبعد تحديد موعد الزفاف توجهنا لمأذون المنطقة، لإتمام عقد القران وعلى إثره قام والد خطيبي، بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان سير الحياة الزوجية وذلك لعدم بلوغي أنا وخطيبي سن الزواج القانونية".

وأشارت إلى أنه "بعد مرور ما يقرب من عام حدثت مشاكل مع زوجي وتوجهت للمأذون في المنطقة للحصول علي وثيقة عقد الزواج، حيث تبين أن الزواج لم يكن رسميا حسب قولها، وأنه قد تم عقد قرانهم عرفيا في هذا التوقيت"، موضحة أنها أنجبت من زوجها السابق طفلة ولم يتم إثباتها في قيد المواليد حتى الآن لعدم وجود وثيقة زواج وعدم بلوغ الزوج السن القانونية.

ولفتت الفتاة إلى أن مأذون المنطقة اقترح أن يتم عقد القران علي والد الزوج، لكي يتم إثبات الطفلة حديثة الولادة باسمه وعقب ذلك يتم الطلاق، وتم عقد وثيقة بتاريخ 7 كانون الأول 2018 بسجل الأحوال المدنية، مشيرة إلي أن "المأذون هو الذي أعطاني الشهادة من أجل قيد ابنتي في سجلات المواليد".

وقضت محكمة جنح كوم حمادة، بحبس المأذون الشرعي، سنة وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.
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