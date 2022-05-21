بيع أغلى سيارة في العالم.. أين ذهبت أموالها؟

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أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" عن بيعها أغلى سيارة بالعالم، في مزاد بـ135 مليون يورو (143 مليون دولار)، وفق ما نشرته شبكة CNN .إذ قالت الشركة، إن السعر الذي دفعه جامع خاص للسيارات، في وقت سابق من هذا الشهر، للحصول على سيارة من موديل (300 إس إل آر أولينهاوت كوبيه) بأبوابها المجنحة المميزة، "يجعلها أكبر سيارة قيمة وأغلاها على الإطلاق".وبيعت السيارة "كوبيه مرسيدس-بنز إس إل آر"، موديل 1955 النادرة جداً، والتي احتفظت بها في متحفها، في مزاد أقيم سراً في 5 أيار الجاري، بمتحف مرسيدس بنز في مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث أقيم المزاد بالتعاون مع شركة مزادات السيارات RM Sotheby's.ووفق الشركة، فإن هذه السيارة بيعت بسعر يزيد بنحو الضعفين على السعر القياسي السابق المسجل عام 2018 إثر بيع سيارة من نوع فيراري "250 جي تي أو" طراز عام 1962 بسعر تجاوز 48 مليون دولار، في مزاد نظمته "آر إم سوذبيز" عام 2018.