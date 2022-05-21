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أبراج تنسى الحبيب السابق بسهولة... هل أنت منها؟

Lebanon 24
21-05-2022 | 00:30
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هناك مواليد أبراج فلكية يستطيعون نسيان الحبيب السابق بسهولة، وتخطي هذه المرحلة من حياتهم وفتح صفحة جديدة مع الحياة مرة أخرى، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".. فمن هم؟
 
برج الجوزاء
برج الجوزاء من الأبراج التي تتسم بالمرح وحب السفر ودائماً ما يسعى لتكوين علاقات صداقة مع من حوله، كما يتسم بالتردد في اتخاذ القرارات وعدم القدرة على تحمل المسئولية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية، لذلك يشعر بالسعادة والإنطلاق عند إنفصاله عن الحبيب، الذى يستطيع أن ينساه بالعودة لحياته مع أصدقائه وخوض المغامرات المختلفة.
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برج الدلو
يعتبر برج الدلو من الأبراج الرومانسية التي تبحث دائماً عن علاقات عاطفية جادة، لكنه عندما ينفصل عن الحبيب يشعر بالحزن لفترة قصيرة، لكن بتجمعه مع أصدقائه وتنزهه معهم يساعدونه على نسيانه في فترة قصيرة وتخطى هذه المرحلة من حياته وفتح صفحة جديدة مع الحياة مرة أخرى.

برج الحمل
يتسم مولود برج الحمل بالعديد من الصفات منها الطموح الذى يدفعه لابتكار أفكار مبتكرة لمشاريع مختلفة ووضع خطة تساعده على تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، لذلك يستطيع نسيان الحبيب السابق بسهولة بسعيه وراء شغفه وطموحه الذى يسعى لتحقيقه.
المصدر: اليوم السابع
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