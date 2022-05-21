ما حقيقة تحرّش إيلون ماسك بمضيفة طيران؟

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لجأ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«SpaceX»، إلى حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، في وقت متأخر، لينفي مزاعم وردت في تقرير إخباري بأنه تحرش جنسيا بمضيفة طيران، والتي تعمل بأسطول شركة «SpaceX» التي يملكها، وفقًا لـCnn.وجاء هذا الرد، غداة مقال نشُر في هذا الشأن، بعد أن ذكر موقع «ذي إنسايدر» الإلكتروني، أن مجموعة «سبايس اكس» للصناعات الفضائية التابعة لماسك، بأن الأخير تحرش جنسيا بإحدى المضيفات، ثم عرض عليها مبلغ 250 ألف دولار كتسوية عام 2018 مقابل السكوت وعدم فضح ما جرى، ولإنهاء تلك الشكوى.وقال «ماسك»، الذي تُقدّر مجلة «فوربس» ثروته بنحو 218 مليار دولار، في تغريدات عدة دفاعًا عن نفسه: «أتحدى هذه الكاذبة التي تقول إن صديقتها رأتني مكشوفا بأن تخبرني عن شيء واحد، أي شيء (ندوب، وشم…) غير معروف علنا»، حسب قوله.