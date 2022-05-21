26
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طالب بقطع رأس حمامة "بيده" أمام زملائه!
Lebanon 24
21-05-2022
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار مشهد صارخ انتهك حقوق الحيوان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث شهدت إحدى الكليات الأهلية في العراق، إقدام طالب على قطع رأس حمامة "بيده" داخل فناء الحرم الجامعي أمام أنظار الطلاب. وظهر الطالب في مقطع فيديو، وهو يطلب من زملائه تصويره بينما يضحك متفاخراً بتوثيق مشهد إعدامه للطير، بتلك الصورة المريعة المجردة من الرحمة والإنسانية.
Advertisement
وحال انتشار المقطع في مواقع التواصل انهالت تعليقات النشطاء التي أشعلت موجة غضب حادة استفزت مشاعر العراقيين، معربين عن أسفهم لحال الشباب الجامعي الذي يفترض أن يكون جيل المستقبل المزهر أن يصيبه هوس جلب المتابعين من خلال تصرفات لا أخلاقية تصل لحد قتل الحيوان.
عقوبة جامعية
إلى ذلك، وجه عميد الكلية بإحالة هذا الطالب إلى مجلس انضباط الطلبة لتفسير هذا التصرف الذي وصفه إعلاميون بأنه سلوك لا إنساني نابع عن سقوط أخلاقي ينافي القيم والآداب العامة. وعقب هذه الضجة، سجل الطالب مقطع فيديو آخر، قدم خلاله اعتذاره على ذلك التصرف متحججا أن الحمامة كانت مريضة.
وحذر حقوقيون من انتشار مشاهد مقززة كهذه وصفوها "بالكارثة" معتبرين بأن هذه الأفعال الصارخة المنافية لقيم المجتمع من شأنها أن تخلف انحرافات سلوكية تقود إلى العنف، مشددين على ضرورة ردع مرتكبيها حتى لا تتكرر ثانية، كونها مؤشرا خطيرا على انجراف الشباب وراء الضجيج الإعلامي والشهرة الرقمية مقابل تصدير أفعال مشينة عبر منصات "السوشيال ميديا" تدفع البعض لاقتراف جرائم بحق أنفسهم قبل مجتمعهم من أجل لفت انتباه الآخرين.
فصل الطالب
فيما طالب النشطاء رئاسة الجامعة باتخاذ إجراء قانوني صارم وفصل الطالب ليكون عبرة لغيره، فيما رأى حسين الطائي، أن فصل طالب على أساس آراء الناس أمر غير عادل، فيجب أن يعرف المختصون بذلك إذا كان الطير أو الحمامة فعلاً مريضة، كما أن الطالب وقع في خطأ عندما نشر هذا المقطع وقام بالتشهير بنفسه".
وقال ناشط: "ارتاحيتو يعني هو طير مريض وخلصه من العذاب، بشر من يموت وهوه مريض نكول احسن له خلي يرتاح هسه صرتو شرفاء برأس الحمامة". ليرد عليه آخر:"مو شرفاء برأس الحمامة وإنما الإنسانية تُصنع من أبسط المواقف وأتفه الأمور يخلق الإنسان وينعم بإنسانيته".
تبريرات طلاب: نفذ الطالب القتل الرحيم للطير لتخليصه من مرض عصبي سريع العدوى وبرر طلاب مقربون من الطالب تلك الحادثة بأن تصرف الطالب جاء لإيقاف عذاب الطير وألمه بسبب المرض، ويندرج ذلك تحت "القتل الرحيم". فيما تضامن البعض دفاعاً عن الطالب الذي يقال بأن الكلية قامت بفصله، موضحين بأنه أراد فقط تخليص الطير من عذابه مستغربين كل هذه الضجة، وكشفوا أن الحمامة التي ظهرت في المقطع تعاني مرضاً عصبياً وهضمياً اسمه "نيوكاسل" ومستحيل أن تشفى منه، حيث لا يوجد له أي علاج، وإنما لقاح فقط قبل المرض، مشيرين أن هذا المرض سريع الانتشار بين الطيور والدواجن، وأضافوا من وجهة نظرهم أن تصرف الطالب كان عين الصواب لكن غلطته الوحيدة أنه طلب تصويره وهو يضحك متفاخراً بهذا الفعل المقزز.
Advertisement
الأكثر قراءة
ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة
Lebanon 24
ما كشفه ميقاتي عن الكهرباء "نصف الحقيقة" وهذه هي التتمة
01:00 | 2022-05-21
21/05/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ الذي أسقط أرسلان؟
Lebanon 24
مَنْ الذي أسقط أرسلان؟
03:00 | 2022-05-21
21/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نصرالله.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة من نصرالله.. ماذا فيها؟
04:30 | 2022-05-21
21/05/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب في أعنف هجوم على جنبلاط: دبابات حافظ الأسد أرجعتك من عمان.. وهؤلاء من صنعوا زعامتي
Lebanon 24
وهاب في أعنف هجوم على جنبلاط: دبابات حافظ الأسد أرجعتك من عمان.. وهؤلاء من صنعوا زعامتي
07:11 | 2022-05-21
21/05/2022 07:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري لن يقبل إلاّ أن يكون رئيسًا توافقيًا وميثاقيًا... وهذا ما سيفعله باسيل
Lebanon 24
بري لن يقبل إلاّ أن يكون رئيسًا توافقيًا وميثاقيًا... وهذا ما سيفعله باسيل
02:00 | 2022-05-21
21/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-05-21
لمحبي السهر.. هكذا يمكن أن تغيروا من عاداتكم وتستمتعوا بفوائد النهار
11:00 | 2022-05-21
نهشت طفلة حتى الموت.. الكلاب السائبة تدق ناقوس الخطر في هذا البلد
08:00 | 2022-05-21
ما حقيقة تحرّش إيلون ماسك بمضيفة طيران؟
05:00 | 2022-05-21
بيع أغلى سيارة في العالم.. أين ذهبت أموالها؟
00:30 | 2022-05-21
أبراج تنسى الحبيب السابق بسهولة... هل أنت منها؟
00:09 | 2022-05-21
رجل أعمال روسي ينقذ محبي ماكدونالدز في بلاده
فيديو
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-20
21/05/2022 21:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-05-20
21/05/2022 21:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان جورج بوش الابن عن حرب العراق... شاهدوا ماذا قال! (فيديو)
10:30 | 2022-05-20
21/05/2022 21:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact