أزمة "حليب الأطفال" تقلق أميركا.. ما السبب؟

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن أولى الرحلات الجوية، التي ستنقل حليب الأطفال من أوروبا إلى أميركا، ستصل نهاية الأسبوع الجاري.وتشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الأطفال، في أزمة تثير قلق ملايين الآباء والأمّهات في سائر أنحاء البلاد.وجاء هذا النقص بسبب مشاكل في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19، إلا أن الأزمة تفاقمت خلال الشهرين الماضيين عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة "أبوت" في ميشيغن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه في تسبّبها في وفاة طفلين رضيعين.وإثر ذلك، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن إنشاء جسر جوي، في محاولة منه لحلّ أزمة نقص حليب الأطفال.وكشف بيان للبيت الأبيض صادر يوم الجمعة أن حليب الأطفال القادم من أوروبا سيصل إلى ولاية إنديانا الأميركية على متن طائرات عسكرية، نهاية هذا الأسبوع.