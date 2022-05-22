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في عصر التكنولوجيا سيدة المانية تعود لزمن ركوب الخيل.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:00
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قررت سيدة ألمانية تدعى ستيفاني كيرشنر ترك سيارتها الرياضية والتنقل بعربة تجرها الخيول بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار التي تشهدها ألمانيا خلال الفترة الحالية.

وقالت كيرشنر، وهي مالكة مزرعة "لقد تركت سيارتي الرياضية متعددة الاستخدامات في المنزل وتحولت إلى قوة الحصان الحقيقية".
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وأضافت السيدة، البالغة 33 عاما، "رأيت أن الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو بعد أن قفزت أسعار الوقود في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وتابعت: "توقعت أيضا أن عملية حصاد التبن وكل شيء آخر سيصبح أكثر تكلفة بكثير، لذلك وجدنا أن علينا توفير القليل من المال"، لذلك بدأت كيرشنر السفر لمسافة 6 كيلومترات تقريبا من منزلها في غرب ألمانيا بواسطة عربة تجرها الخيول، ما أدى إلى زيادة زمن رحلتها ذهابا فقط لتستغرق نحو ساعة بعد أن كانت تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

لكن كيرشنر ترى أنه بالنظر إلى كمية الوقود التي تستهلكها سيارة «تويوتا» الرياضية، فإنها توفر نحو 250 يورو (264 دولارا) شهريًا إذا كان بإمكانها استخدام عربة الخيول يوميا.

وتحظى عربة كيرشنر، التي يجرها حصانان، بشعبية لدى الأطفال وبعض الكبار، وتقول كيرشنر: "بالطبع إيقاع العالم سريع لذلك ينزعج البعض عندما لا يتمكنوا من تجاوزي بالسرعة الكافية"، لكنها في الوقت ذاته تعترف بأن ردة فعلها على ارتفاع أسعار الوقود قد لا تكون مناسبة للجميع.

 
المصدر: الامارات اليوم
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