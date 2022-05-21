3 أبراج سيتغير قدرها قبل حلول فصل الصيف.. هل أنت من بينها؟

مواليد 3 أبراج قد يشهدون تغييراً ايجابياً كبيراً وملحوظاً في قدرهم مع نهاية فصل الربيع الذي يمتد حتى يوم 21 حزيران. ويتأثر هذا الأمر بوصول كوكب عطارد الى الجوزاء اولاً قبل انتقاله الى برج الثور. من هذا المنطلق قد يعرف هؤلاء تحولاً لافتاً على مستويات حياتهم المختلفة سواء على الصعيد المهني او الاجتماعي او العاطفي. ويمكن ان يصبح الكثير منهم اكثر ثقة بقدرتهم وعلى الاستفادة منها بشكل يساعد على تحقيق افضل النتائج.

الثور

من الممكن ان يتمكن مولود هذا البرج من الوصول الى استقرار طالما بحث عنه في حياته. وقد يعرف انطلاقة جديدة في نهاية فصل الربيع وقبل الانقلاب الصيفي. ويمكن ان تسير الاحداث بشكل متسارع ما يودي به الى التمتع بالحيوية والاندفاع ويشجعه على القيام بخطوات جديدة مهمة. لذا من الممكن ان يتمكن هذا المولود من بدء مشاريع جديدة ذات نتائج مضمونة. كما قد تحدث نقلة نوعية لديه لم يعرفها منذ سنوات طويلة. وقد تجري الكثير من الامور بحسب ما يشتهي. لذا يعتبر هذا الفصل موسم الحظ السعيد بالنسبة اليه. ومن المهم ان يحرص على الاستفادة من ذلك قدر الامكان.

العقرب

قد يتمكن مولود العقرب من قطف ثمار الجهود التي بذلها في اوقات سابقة. كما انه قد يضع حداً لبعض العلاقات المسمومة التي اثرت سلباً على حالته المعنوية وحدت من قدرته على تحقيق النجاح. وقبل نهاية الربيع يمكن ان يبدأ مولود العقرب تحقيق بعض طموحاته. وقد يتمكن من تولي منصب قيادي. كما انه قد يتمكن من الفوز في بعض المعارك على المستوى الاجتماعي او المهني. وقد يبدأ التخطيط للمستقبل بطريقة اكثر فعالية. ويمكن ان يعيش حالة من الرومنسية غير المسبوقة لديه. وهو ما يقلب ايامه رأساً على عقب بالمعنى الجيد. لكن يتعين عليه دائماً القيام بالمبادرات تجاه الشريك.

الاسد

هو من مواليد 3 ابراج قد يعيشون التغيير الايجابي قبل نهاية الربيع وحلول فصل الصيف. فقد يتمكن من اعادة بناء قدراته من اجل تحقيق الاهداف المؤجلة منذ سنوات. وقد يبدأ بإدراك عيوب شخصيته وبالتخلص منها واحداً تلو الآخر. ومن الممكن ان يتمتع من الآن وصاعداً بالمرونة الذهنية التي تساعده على تحقيق الكثير من النجاح. لذا قد يتحمل العديد من المسؤوليات الجديدة ويؤدي بعض المهمات الصعبة من دون اخطاء. ويمكن ان تعترضه بعض التحديات في العمل لكنه لن لن يتوان عن بذل كل الجهود التي تساعده على تجاوزها. ولأنه من مواليد 3 ابراج يعيشون التغيير الايجابي الحقيقي هذا الربيع وفي اشهر الصيف، لا بد من ان تتوفر له العديد من الفرص المهمة التي يتعين عليه ان يستثمرها بنجاح وان يحرص على تحقيق افضل النتائج من خلالها.