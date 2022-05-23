برج الحمل



ربما تكون اليوم بحالة جيدة، ولكن احذر من المواقف التي قد تجعلك مرتبكا ومتوترا. احذر من إخبار أحد الأشخاص بمعلومات خاطئة أو غير مفهومة. ربما ينفعل الآخرون بسبب تصرفاتك ويتوعدونك. حاول أن تسوى خلافاتك قبل أن تغادر المكان. لا تفكر كثيرا.

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برج الثور



المرونة في التعامل شيء مهم جدا اليوم وربما تكون سببا في نجاح بعض المشروعات. لا تدع الظروف تقيدك أو تقف في طريقك بل عليك أن تتحدى العقبات. كن متفتحا وواعيا واهتم بأفكار الآخرين واستفد منها ومن آرائهم.

برج الجوزاء



تأكد اليوم أن كل الأمور في مكانها الصحيح. الوقت مناسب لترتيب المنزل بالشكل الذي تتمناه. كما أن الوقت مناسب والظروف أيضا مناسبة للتسوق لشراء أغراضك الشخصية. كن حذرا ولا تكن مسرفا. عندما تجذبك بعض الأغراض الجميلة، قد يكون من الصعب عليك تجاهلها بغض النظر عن سعرها وتكلفتها.

برج السرطان



تصل إلى أعلى القمم اليوم في لحظة. تحظى بالدعم ممن حولك حتى من الأشخاص الذين لم تتوقع منهم الدعم. رحب بهذا الدعم واشكرهم. لا تقوم بعمل أي شيء بمفردك ما دام حولك مجموعة من الأشخاص.

برج الاسد



ربما تكتشف اليوم أنه من الصعب التعامل مع الأشخاص خاصة على المستوى العاطفي. البعض يحتاج إلى تركيزك والاهتمام بهم بغض النظر عن مسؤولياتك، وفي الوقت نفسه، أنت بحاجة إلى اهتمام الآخرين ومراعاتهم لمشاعرك. لا تكن أنانيا وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك.

برج العذراء



هناك أوقات تشعر فيها بالوحدة رغم وجود البعض حولك، وربما تشعر بذلك الشعور اليوم حتى إن كان حولك مئات الأشخاص. لا يوجد أي شخص يفهمك أو يفهم حتى وجهات نظرك. حساسيتك الزائدة ستجعلك تتأثر بكلام الآخرين. ولكن تواصل معهم بدلا من الابتعاد عنهم.

برج الميزان



أنت كثير الكلام وتحب التعليق على كل حدث ولكن لن يكون ذلك لصالحك اليوم بل قد يتسبب لك في بعض المشاكل. لا شك أن هناك بعض المواقف تتطلب منك الحدة في الكلام، ولكن في أوقات أخرى تكون الكلمات الطيبة أكثر تأثيرا وفعالية للخروج من أي أزمة.

برج العقرب



مزاجك متقلب اليوم بالتأكيد، فكل الأمور التي تخصك تسير ببطء شديد على عكس الأيام الماضية. دعك من الكبرياء والغطرسة. كن حذرا في تصرفاتك وأقوالك مع الحبيب. أسلوب الحبيب وكلامه قد يزعجك، ولكن هذا أمر واقعي ولكنك تهرب من الواقع.

برج القوس



شخص كنت تعتبره صديقا لك ولكن اليوم ربما تخذلك تصرفاته وتكتشف أنه غير جدير بثقتك. انتبه فهناك الكثير من المخادعين يحيطون بك. هناك شخص ما يخفي عنك أمرا أو معلومة مهمة. لا تصدق أي شخص وتأكد من الحقيقة بنفسك.

برج الجدي



تعيش حالة من الحب والعشق ولذلك تبحث طوال الوقت عن نصفك الآخر. تحتاج لقراءة الروايات الرومانسية ومشاهدة الأفلام التي تدور حول الغرام والعشق. إذا كنت مرتبطا، انتظر مفاجأة من الحبيب، وإن لم تكن مرتبطا، توقع إعجاب جميع المحيطين بك. ربما تلتقي بنصفك الآخر اليوم، ولكن تعرف عليه جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.

برج الدلو



الأحلام والخيال والتأمل سيذكرونك بعلاقاتك العاطفية في الماضي وستدرك اليوم أمورا لم تكن تدركها من قبل. لا داع اليوم للشعور بالندم أو بالذنب فحاول أن تسامح نفسك لكي تتمكن من اتخاذ خطوة إيجابية في حياتك.

برج الحوت



من المحتمل أن تشعر اليوم أن شخصا ما من أفراد أسرتك يخفي شيئا ما. الجو متوتر ومضطرب جدا في محيط العائلة. تريد أن تكشف ما يخفيه هذا الشخص لتعود الأمور إلى طبيعتها. انتبه، فهذا التصارب غير صحيح بل اترك الأمور تسير بطريقة طبيعية.