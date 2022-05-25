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سرقا حقيبته... بطل فورمولا 1 يطارد لصين بشوارع برشلونة

Lebanon 24
25-05-2022 | 02:00
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خاض سائق "فورمولا 1" الألماني سيباستيان فيتل، سباقا مثيرا من نوع آخر خارج حلبات السباق، لمطاردة لصين سرقا حقيبته.


فبعدما وقع ضحية عملية سرقة في برشلونة، غداة جائزة إسبانيا الكبرى في "فورمولا 1"، خاض فيتل، الإثنين، سباقا لمطاردة نشالين، مسترشدا بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاص بسماعاته الموجودة في الحقيبة المسروقة، حسبما ذكرت الشرطة، الثلاثاء.
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وكان السائق الذي شارك في سباق الأحد في "مونتميلو" الكتالونية متواجدا في برشلونة، الإثنين، عندما سرقت منه حقيبته لدى خروجه من سيارته، وفقما قال متحدث باسم شرطة كتالونيا لوكالة "فرانس برس".
 
وأقدم فيتل، بطل العالم 4 مرات، على مطاردة اللصين من خلال تفعيل خيار تحديد الموقع الجغرافي لسماعاته التي كانت في حقيبة الظهر المسروقة، وأبلغ الشرطة.

وبحسب صحيفة "إل بريوديكو" اليومية في برشلونة، طلب فيتل من امرأة كانت تمر إلى جانبه أن تعيره دراجتها الكهربائية التي انطلق بها بعد ذلك، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة.
 
وقال المتحدّث باسم الشرطة إن السائق اتبع أثر اللصوص حتى تمكن من وضع يديه على سماعات الرأس التي رموها رغم احتفاظهم بالحقيبة.

وأشارت "إل بريوديكو" نقلا عن مصادر في الشرطة إلى أن اللصوص تخلوا عن السماعات بالقرب من متجر في وسط برشلونة، مشتبهين بكونها قد تكون مزودة بنظام تحديد المواقع.
المصدر: سكاي نيوز
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