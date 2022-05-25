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عن طريق الخطأ ...محطة تلفزيون عالمية تصف مانشستر يونايتد بـ "القمامة"!

Lebanon 24
25-05-2022 | 05:00
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اعتذرت شبكة "بي بي سي" البريطانية لنادي مانشستر يونايتد وأنصاره يوم الثلاثاء، بعدما وصفت النادي بـ "القمامة" عن طريق الخطأ خلال شريط إخباري.

وألقت الشبكة اللوم على متدرب تسبب في ظهور الخطأ الفادح على الشريط الإخباري الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث ظهرت أثناء البث مع الأخبار الرئيسية والعناوين الرياضية عبارة عبر الشريط الرئيسي "مانشستر يونايتد قمامة"، وأوضحت الشبكة أن المتدرب كان يتعلم تشغيل الشريط وكان يكتب أشياء عشوائية غير جادة.
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وبعد ساعتين من ظهور العبارة، أصدرت "بي بي سي" اعتذارا عما حدث، وقالت المقدمة أنيتا ماكفي: بينما كنا نتحدث عن كرة القدم، ربما لاحظ بعضكم في وقت سابق شيئا غير عادي على الشريط الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة مع الأخبار، وآمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة من ذلك.

وأضاف: اسمحوا لي أن أشرح ما كان يحدث خلف الكواليس، كان هناك شخص يتدرب على كيفية استخدام الشريط الإخباري ووضع النص، لذلك كتب أشياء عشوائية غير جادة وظهر هذا التعليق، لذلك نعتذر.
المصدر: العربية
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