الحمل

يحمل إليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من القدر، وتطلق عملية خلاّقة جداً أو مشروعاً مميزاً

الثور

القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن عملية شرائية أو استثمارية أو عن سلفة أو إرث تبحثه هذا اليوم ويطرأ اليوم مستجد يجعل الأجواء إيجابية

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الجوزاء

القمر الجديد في برجك هو مؤشر إلى انطلاقة جديدة وانتماء إلى مجموعة أو فئة أو حزب أو ما شابه وتتابع مسيرتك بنجاح

السرطان

القمر الجديد في برج الجوزاء قد يؤخر بعض الخطى أو يولد جواً من اللغط حولك، ولكنه عابر وغير خطير

العذراء

يسرّع هذا اليوم النمط ويكثر من الأعمال والمشاغل ويحدث تغييراً كبيراً في أجوائك، فتتلقى الأخبار الجيدة

الميزان

القمر الجديد بين الثور والجوزاء يتحدث عن رحلة أو عن سفر وتحرر من بعض القيود، وتبدو مرتاحاً ومنتبهاً لمصاريفك

العقرب

القمر الجديد يتحدث عن شؤون مالية طارئة وعن ضرورة الحسم في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بسلفة أو بمنحة أو بإرث أو بميزانية

القوس

قد يجعلك هذا اليوم تصطدم بعمليات التسويف والتأخير وتفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على صراعات أو خلافات

الدلو

القمر الجديد بين الثور والجوزء يجعلك حائراً، يسلط الضوء عليك وفي الوقت نفسه يولد بعض المخاوف، وتبلغ هدفك قريباً

الحوت

القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن تغيير في مكان الإقامة أو عن أعمال تجريها في المنزل أو عن إخلاء لعقار أو لمنزل