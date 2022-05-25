22
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اصطياد ثاني أضخم سمكة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-05-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صارع ثلاثة صيادين من جنوب إفريقيا سمكة بلو مارلين العملاقة، والتي تعتبر أضخم سمكة على مر العصور، واستطاعوا اصطيادها أثناء رحلة صيد لمدة 6 أيام في جزر الرأس الأخضر.
وصارع الصياديون السمكة العملاقة نحو 30 دقيقة، قبل أن يتمكنوا من سحبها إلى القارب، والعودة إلى المرسى.
Advertisement
وتزن السمكة الضخمة 1،370 رطلا، فبدت وكأنها من فيلم خيال علمي أكثر من كونها حيوانا حقيقيا.
وقام الصيادون بوزن السمكة لدى عودتهم، ووجدوا أنه على الرغم من أنها كانت ضخمة، إلا أنها لم تكن الأكبر على الإطلاق في المياه.
وكانت مارلين أخف بمقدار 32 رطلا من حامل الرقم القياسي العالمي IGFA All Tackle الذي كان يبلغ 1402 رطلا من الأسماك التي تم اصطيادها في البرازيل في عام 1992.
وعمل الصيادون على ذبح السمكة وتوزيع لحمها على السكان المحليين بأكملهم، ويعتقد أنه سيكون هناك ما يكفي من اللحوم لإطعام العديد من العائلات لأيام إن لم يكن لأسابيع."DAILY STAR"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
Lebanon 24
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
03:00 | 2022-05-25
25/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
01:53 | 2022-05-25
25/05/2022 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
02:00 | 2022-05-25
25/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
06:50 | 2022-05-25
25/05/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حالة الفنانة الصحية بعد استئصال الورم.. هكذا ظهرت في المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل حالة الفنانة الصحية بعد استئصال الورم.. هكذا ظهرت في المستشفى (فيديو)
08:00 | 2022-05-25
25/05/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2022-05-25
برجك اليوم
16:00 | 2022-05-25
منطاد صيني يسجل رقمًا قياسيًا في ارتفاع التحليق… (فيديو)
14:00 | 2022-05-25
الخوف من الانفصال... هذا ما يعانيه بعض الأزواج
13:24 | 2022-05-25
متصلة تضع مذيعة وأصدقاءها في "موقف محرج" على الهواء (فيديو)
13:14 | 2022-05-25
أراد التحرش بعاملة في محطة وقود... فأبرحته ضربًا (فيديو)
13:05 | 2022-05-25
لم يحتمل صدمة وفاة ابنه... فمات
فيديو
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
26/05/2022 08:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
03:30 | 2022-05-25
26/05/2022 08:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
26/05/2022 08:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact