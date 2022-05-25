أعلى قمة جبل وأقصر مراهق على وجه الأرض في هذا البلد... (فيديو)

تشتهر نيبال بوجود أعلى قمة في العالم هي قمة إيفرست التي تقع على الحدود بينها وبين الصين ويصل طولها إلى 8 آلاف و844 مترا.

لكن تلك الدولة أصبحت تشتهر أيضا بمن يطلقون عليه "أقصر ذكر مراهق على وجه الأرض"، حسبما ذكر تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الأربعاء.

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لا تفتخر النيبال فقط بأعلى قمة تضمها في العالم.. بل أيضا لامتلاكها لأقصر ذكر مراهق على وجه الأرض. #أقصر_مراهق #الذكر #النيبال pic.twitter.com/V3lxbQ8aKK — DW عربية (@dw_arabic) May 25, 2022

ونشرت الإذاعة مقطع فيديو يرصد بعض جوانب الحياة اليومية لأصغر مراهق في العالم ويدعى دور بهادور خابانجي.

ودخل خابانجي، 18 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجل طوله 73 سم و43 ملم.