Advertisement

منوعات

أعلى قمة جبل وأقصر مراهق على وجه الأرض في هذا البلد... (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2022 | 12:54
A-
A+
Doc-P-955903-637891054252999222.jpg
Doc-P-955903-637891054252999222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشتهر نيبال بوجود أعلى قمة في العالم هي قمة إيفرست التي تقع على الحدود بينها وبين الصين ويصل طولها إلى 8 آلاف و844 مترا.
لكن تلك الدولة أصبحت تشتهر أيضا بمن يطلقون عليه "أقصر ذكر مراهق على وجه الأرض"، حسبما ذكر تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الأربعاء.
Advertisement
 
 
ونشرت الإذاعة مقطع فيديو يرصد بعض جوانب الحياة اليومية لأصغر مراهق في العالم ويدعى دور بهادور خابانجي.
ودخل خابانجي، 18 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجل طوله 73 سم و43 ملم.
 
ولفت التقرير إلى أن أصغر مراهق في العالم يعاني من صعوبات خلال أنشطة حياته اليومية بسبب عدم انتظام نموه، بينما تتمنى عائلته أن تكون جائزة غينيس سببا في التخفيف عما يواجه.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-05-25
16:00 | 2022-05-25
14:00 | 2022-05-25
13:24 | 2022-05-25
13:14 | 2022-05-25
13:05 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website