أعلى قمة جبل وأقصر مراهق على وجه الأرض في هذا البلد... (فيديو)

تشتهر نيبال بوجود أعلى قمة في العالم هي قمة إيفرست التي تقع على الحدود بينها وبين الصين ويصل طولها إلى 8 آلاف و844 مترا.
لكن تلك الدولة أصبحت تشتهر أيضا بمن يطلقون عليه "أقصر ذكر مراهق على وجه الأرض"، حسبما ذكر تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الأربعاء.
ونشرت الإذاعة مقطع فيديو يرصد بعض جوانب الحياة اليومية لأصغر مراهق في العالم ويدعى دور بهادور خابانجي.
ودخل خابانجي، 18 عاما، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجل طوله 73 سم و43 ملم.
ولفت التقرير إلى أن أصغر مراهق في العالم يعاني من صعوبات خلال أنشطة حياته اليومية بسبب عدم انتظام نموه، بينما تتمنى عائلته أن تكون جائزة غينيس سببا في التخفيف عما يواجه.