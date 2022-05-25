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القبض على سيدة هاربة من أحكام بالسجن تبلغ 3 قرون ونصف! (صورة)

Lebanon 24
25-05-2022 | 13:02
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، من ضبط إحدى السيدات هاربة من التنفيذ عليها في 160 حكما قضائيا بالحبس 364 سنة.
 
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ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليها في عدد 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا شيكات، بإجمالي حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه.

بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

في ذات السياق تمكنت وحده مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير إحدى الشركات مقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 72 حكم حبس، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 119 سنة و3 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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