لم يحتمل صدمة وفاة ابنه... فمات

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شيعت قرية مصرية في محافظة الدقهلية جنازتي أب ونجله الذي قضى غرقا، فلحق به والده بعد ساعات.وكان الشاب عبد الرحمن محمد السيد غرق في ترعة أمام قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، أثناء محاولته الاستحمام، إلا أن عدم إجادته السباحة جعلته ينقاد مع التيار، قبل أن تنتشل جثته.وذكر موقع "القاهرة 24" أن الأب لم يحتمل فراق ابنه، وتوفى حزنا عليه بعد ساعات.