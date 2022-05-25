22
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أراد التحرش بعاملة في محطة وقود... فأبرحته ضربًا (فيديو)
Lebanon 24
25-05-2022
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وسائل إعلام برازيلية مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة في محطة وقود لشاب عشريني يتحرش بعاملة في المحطة، حيث أبرحته ضربا وطرحته أرضا وعنفته.
ووفقا لما وثقته الكاميرا فقد ظهر في محطة وقود في مدينة بورتو أليغري البرازيلية عاملة في المحطة كانت تجلس في وقت استراحتها، حيث مر شخص من خلفها وتحرش بها.
Advertisement
وكانت المرأة سريعة البديهة حيث أبرحت المتحرش ضربا وطرحته أرضا، حتى تدخل موظفون آخرون في المتجر.
ورغم هروب المتحرش إلا أنه فقد بطاقة هويته أمام المتجر حيث تم التعرف على بياناته وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من اعتقاله في اليوم التالي.
ووفقا للصحف البرازيلية، صرحت الضحية بأن المتحرش كان دائما ما يتردد على المتجر يوميا ويشتري منه الحلوى واللبان ويوزعهما عليها أولا ثم على زملائها، موضحة أنها لا تعرفه.
وأوضحت أنه قام قبيل الواقعة بشراء الحلوى وترك لها واحدة ثم طلب منها تبادل معلوماتها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ورقم هاتفها، فلم تعره انتباهها، ولم تلتفت إليه ولم تحدثه، لتفاجأ بقيامها بالتحرش بها، ما استفزها وقامت بتأديبه.
وفي وقت لاحق قالت أسرة الجاني أنه يعاني من مشاكل نفسية، لتعترض الضحية قائلة: "إذا كان يعاني مرضا نفسيا فيجب تتم معالجته، وأن يكون تحت الرقابة من أسرته لا أن يتركوه هكذا يتحرش بالنساء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
Lebanon 24
باسيل يلتقي صفا.. ويرفض منح بو صعب لقب "دولة الرئيس"
03:00 | 2022-05-25
25/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. إليكم تسعيرته في السوق الموازية
01:53 | 2022-05-25
25/05/2022 01:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
Lebanon 24
وليد فياض... أوقف "التهريج"
02:00 | 2022-05-25
25/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
Lebanon 24
"فحصية" الطبيب تتخطى المعقول.. بالدولار!
06:50 | 2022-05-25
25/05/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حالة الفنانة الصحية بعد استئصال الورم.. هكذا ظهرت في المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل حالة الفنانة الصحية بعد استئصال الورم.. هكذا ظهرت في المستشفى (فيديو)
08:00 | 2022-05-25
25/05/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2022-05-25
برجك اليوم
16:00 | 2022-05-25
منطاد صيني يسجل رقمًا قياسيًا في ارتفاع التحليق… (فيديو)
14:00 | 2022-05-25
الخوف من الانفصال... هذا ما يعانيه بعض الأزواج
13:24 | 2022-05-25
متصلة تضع مذيعة وأصدقاءها في "موقف محرج" على الهواء (فيديو)
13:05 | 2022-05-25
لم يحتمل صدمة وفاة ابنه... فمات
13:02 | 2022-05-25
القبض على سيدة هاربة من أحكام بالسجن تبلغ 3 قرون ونصف! (صورة)
فيديو
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
26/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تروي تجربتها مع السحر الأسود.. "كان يحطلي صرصور مجفف" (فيديو)
03:30 | 2022-05-25
26/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-05-22
26/05/2022 08:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact