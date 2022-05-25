Advertisement

منوعات

أراد التحرش بعاملة في محطة وقود... فأبرحته ضربًا (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2022 | 13:14
A-
A+
Doc-P-955910-637891069361835433.png
Doc-P-955910-637891069361835433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وسائل إعلام برازيلية مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة في محطة وقود لشاب عشريني يتحرش بعاملة في المحطة، حيث أبرحته ضربا وطرحته أرضا وعنفته.

ووفقا لما وثقته الكاميرا فقد ظهر في محطة وقود في مدينة بورتو أليغري البرازيلية عاملة في المحطة كانت تجلس في وقت استراحتها، حيث مر شخص من خلفها وتحرش بها.
Advertisement

وكانت المرأة سريعة البديهة حيث أبرحت المتحرش ضربا وطرحته أرضا، حتى تدخل موظفون آخرون في المتجر.

ورغم هروب المتحرش إلا أنه فقد بطاقة هويته أمام المتجر حيث تم التعرف على بياناته وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من اعتقاله في اليوم التالي.

ووفقا للصحف البرازيلية، صرحت الضحية بأن المتحرش كان دائما ما يتردد على المتجر يوميا ويشتري منه الحلوى واللبان ويوزعهما عليها أولا ثم على زملائها، موضحة أنها لا تعرفه.

وأوضحت أنه قام قبيل الواقعة بشراء الحلوى وترك لها واحدة ثم طلب منها تبادل معلوماتها على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ورقم هاتفها، فلم تعره انتباهها، ولم تلتفت إليه ولم تحدثه، لتفاجأ بقيامها بالتحرش بها، ما استفزها وقامت بتأديبه.
وفي وقت لاحق قالت أسرة الجاني أنه يعاني من مشاكل نفسية، لتعترض الضحية قائلة: "إذا كان يعاني مرضا نفسيا فيجب تتم معالجته، وأن يكون تحت الرقابة من أسرته لا أن يتركوه هكذا يتحرش بالنساء".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-05-25
16:00 | 2022-05-25
14:00 | 2022-05-25
13:24 | 2022-05-25
13:05 | 2022-05-25
13:02 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website