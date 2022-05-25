Advertisement

منوعات

متصلة تضع مذيعة وأصدقاءها في "موقف محرج" على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2022 | 13:24
A-
A+
Doc-P-955912-637891073969224338.jpg
Doc-P-955912-637891073969224338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجمت متصلة في مصر مذيعة برنامج "هو وهي"، المذاع عبر قناة الصحة والجمال، إذ قامت سيدة تدعى سلمى بمداخلة هاتفية أثناء عرض حلقة البرنامج.
 
Advertisement
 
قالت سلمي: "أنا أسفة اني بتكلم في موضوع خارج الحلقة، بس في مشكلة كبيرة أنا نفسي اتكلم فيها"، مضيفة أنها خريجة كلية الإعلام وكانت تتمني العمل بمجال الإعلام، وتصبح مذيعة لكنها لم تنجح في ذلك.

وتابعت موجهة كلامها لمذيعة البرنامج، "يعني أنا نفسي أعرف إنتي كدا مين طلعك، مين الواسطة اللي طلعتك، إنتي لا تستحقي هذا المكان نهائي"، مضيفة "كلكوا لا تستحقوا ده"، ثم أغلقت الخط، ليطلب منها أحد المذيعين بالبرنامج أن تتصل مرة أخرى، لكي يتعرف على الخطوات التي قامت باتخاذها أثناء محاولتها العمل كمذيعة، ليستكمل بعد ذلك الحلقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-05-25
16:00 | 2022-05-25
14:00 | 2022-05-25
13:14 | 2022-05-25
13:05 | 2022-05-25
13:02 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website