متصلة تضع مذيعة وأصدقاءها في "موقف محرج" على الهواء (فيديو)

هاجمت متصلة في مصر مذيعة برنامج "هو وهي"، المذاع عبر قناة الصحة والجمال، إذ قامت سيدة تدعى سلمى بمداخلة هاتفية أثناء عرض حلقة البرنامج.

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قالت سلمي: "أنا أسفة اني بتكلم في موضوع خارج الحلقة، بس في مشكلة كبيرة أنا نفسي اتكلم فيها"، مضيفة أنها خريجة كلية الإعلام وكانت تتمني العمل بمجال الإعلام، وتصبح مذيعة لكنها لم تنجح في ذلك.



وتابعت موجهة كلامها لمذيعة البرنامج، "يعني أنا نفسي أعرف إنتي كدا مين طلعك، مين الواسطة اللي طلعتك، إنتي لا تستحقي هذا المكان نهائي"، مضيفة "كلكوا لا تستحقوا ده"، ثم أغلقت الخط، ليطلب منها أحد المذيعين بالبرنامج أن تتصل مرة أخرى، لكي يتعرف على الخطوات التي قامت باتخاذها أثناء محاولتها العمل كمذيعة، ليستكمل بعد ذلك الحلقة.