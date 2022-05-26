بعد فشله في الامتحان.. طالب يداهم مدرسته ويحرقها!

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أقدم طالب، على مداهمة مدرسته وحرق الدفاتر الامتحانية وذلك بعد عدم تمكنه من الاجابة في الاسئلة الامتحانية في العاصمة بغداد.وقال المصدر إن "طالبا أقدم فجر اليوم على الدخول الى مدرسته مستغلاً عدم وجود احد وقام بكسر زجاج الغرفة التي بداخلها دفاتر الامتحانات الوزارية وقام بحرقها".واضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيق بالحادث ومراجعة كاميرات المراقبة للتوصل لمكان الطالب".واشار الى ان "الطالب لم يتمكن من الاجابة على الاسئلة الامتحانية"، مشيرا الى أن "الحادث ضمن منطقة سبع البور شمالي العاصمة".