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برجك اليوم

Lebanon 24
25-05-2022 | 23:00
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الحمل
تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك
الثور
 لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة
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الجوزاء
تحصل على أرباح نتيجة استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط
السرطان
حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة
الأسد
تتلطف أجواء المفاوضات والاستشارات وتكون الأجواء جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً
العذراء
لقاءات ومشاورات تنعكس إيجاباً على صعيد العمل، وهذا يعزز موقعك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً
الميزان
ليس مطلوباً منك دعم أطراف مشبوهة ضدّ من معهم الحق، فحذار
العقرب
كن منتبهاً ومتيقظاً، يحاول أحد الأشخاص إيقاعك في الخطأ للحدّ من تقدمك
القوس
 لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر
الجدي
تجتاز هذا اليوم بسلام، وتسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويحمل إليك بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية
الدلو
تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً
الحوت
خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة تفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض
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