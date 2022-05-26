22
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
يحتفل بعيد ميلاده 113... تعرفوا على أكبر معمر في العالم
Lebanon 24
26-05-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحتفل الفنزويلي خوان فيسينتي مورا، الذي منحته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأسبوع الماضي، لقب أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113، الجمعة.
ولمورا، الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.
Advertisement
وقال إنريك بوخان، الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية، إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يتعاطى أي أدوية.
وأضاف بوخان: "بالنسبة لي يبدو بصحة جيدة بوجه عام".
وأصبح مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لافوينتي غارسيا، الذي ولد في 11 فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير وعمره 112 عاما و341 يوما. "سكاي نيوز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
Lebanon 24
نائب جديد يتراجع: سأنتخب بري !
03:15 | 2022-05-26
26/05/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
Lebanon 24
سقوط شعار باسيل "الاقوى بطائفته" قطبة مخفية وراء طرح نيابة رئاسة المجلس
03:00 | 2022-05-26
26/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... هذا ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-05-26
26/05/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. على اي سعر افتتح اليوم؟
01:51 | 2022-05-26
26/05/2022 01:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار "يسوّق" لمرشحه الحكومي
Lebanon 24
التيار "يسوّق" لمرشحه الحكومي
01:45 | 2022-05-26
26/05/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2022-05-26
برجك اليوم
16:00 | 2022-05-26
في واقعة هزت الرأي العام... رجل ستيني متهم باغتصاب تلميذات قاصرات
12:50 | 2022-05-26
بعد "خطأ طبي"... تعويض مالي كبير لأسرة عربية
12:41 | 2022-05-26
"حمامات تدليك" تتحول إلى أوكار للفساد... ما يحصل فظيع!
12:26 | 2022-05-26
فاتورة مياه بأكثر من 4 آلاف دولار!
12:22 | 2022-05-26
أوهمهم بأنه سيسهل توظيفهم... فسرقهم
فيديو
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
Lebanon 24
"أبو عصام" يعالج "جدري القرود"!
08:36 | 2022-05-26
27/05/2022 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
Lebanon 24
تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)
07:25 | 2022-05-26
27/05/2022 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أدارت رأسها فجأة وفتحت فمها خلال المقابلة.. الفنانة العالمية تكشف للمرة الاولى عن مرضها (فيديو)
09:20 | 2022-05-25
27/05/2022 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact