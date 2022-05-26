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تحت سفح الأهرامات... رجل أعمال معروف يحتفل بزفاف نجله! (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2022 | 07:25
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على أنغام الفنان عمرو دياب، احتفل رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس بزفاف نجله أنسي ساويرس، وذلك بمنطقة الصوت والضوء المجاورة لأهرامات الجيزة.

وظهر العروسان وهما يرقصان مع عدد من أصدقائهما، كما حرص نجيب ساويرس وشقيقه ناصيف، على مشاركتهما الرقص والاحتفال بحفل الزفاف.
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وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الشخصيات العامة وجاء في مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والسير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي البارز، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، والنائب جون طلعت، وسامح شكري، وزير الخارجية.

كما حضر عالم المصريات زاهي حواس، وخالد عناني، وزير السياحة والآثار، ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والإعلامية لميس الحديدي، بالإضافة إلى عدد من لاعبي كرة القدم العالميين والشخصيات السياسية والفنية وأحيا الحفل عمرو دياب.

وتم عقد إكليل الزواج بإحدى الكنائس الكبرى، وشهد الحفل عدداً من الفعاليات، لطبيعة المنطقة التي يقام بها.
 
(لها)
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