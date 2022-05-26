أوهمهم بأنه سيسهل توظيفهم... فسرقهم

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أوقفت السلطات المصرية جامع أموال جديدا في البلاد، احتال على 50 شخصا واستولى على أموالهم، بعدما أوهمهم بأنه سيسهل توظيفهم في معهد أزهري.وذكر موقع "القاهرة 24" أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على مدرس في معهد أزهري، على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الأشخاص.ونقل الموقع عن عدد من الضحايا أن المتهم استولى على 25 ألف جنيه من كل ضحية، بإجمالي مليون و250 ألف جنيها، وذلك بعدما أوهمهم بقدرته على تسهيل توظيفهم في المعهد الأزهري الموجود في قرية العصلوجي.وأكد الضحايا في بلاغاتهم أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من المتهم.وأشار الموقع إلى أنه و"عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق".