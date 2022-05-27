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رسميا... نيويورك تتخلى عن "الهواتف العمومية"

Lebanon 24
27-05-2022 | 10:00
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ودعت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة آخر هاتف عمومي من شوارع مانهاتن، وبينت وسائل إعلام أميركية أن الهاتف الذي أزيل سيوضع بمعرض في متحف محلي.

وأوضحت مواقع محلية أن الهواتف المدفوعة في مدينة نيويورك تعتبر شيئًا من التاريخ رسميًا.
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بمناسبة نهاية حقبة وبداية أخرى مدينة نيويورك تزيل آخر أكشاك الهواتف العمومية (الفرنسية)
وقالت إنه الفصل الأخير في ملحمة بدأت تتكشف منذ عام 2015، عندما بدأت المدينة في اقتلاع أكشاك الهاتف واستبدالها بأكشاك "خدمات تكنولوجية" (LinkNYC) التي توفر خدمة "إنترنت لاسلكي" (Wi-Fi) عامة مجانية ومنافذ شحن وخدمات أخرى.

ونشرت صفحة "تايمز سكوير" عبر "تيك توك" مقطع فيديو للحظة إزالة الهاتف العمومي يوم الاثنين الماضي.
ونشر مارك ليفين، رئيس مانهاتن، تغريدة عبر حسابه بها مقطع فيديو لإزالة الهاتف، وقال "نهاية العصر. تمت إزالة آخر الهواتف المدفوعة في مدينة نيويورك"."الجزيرة" 
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