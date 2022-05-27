22
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
رسميا... نيويورك تتخلى عن "الهواتف العمومية"
Lebanon 24
27-05-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ودعت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة آخر هاتف عمومي من شوارع مانهاتن، وبينت وسائل إعلام أميركية أن الهاتف الذي أزيل سيوضع بمعرض في متحف محلي.
وأوضحت مواقع محلية أن الهواتف المدفوعة في مدينة نيويورك تعتبر شيئًا من التاريخ رسميًا.
Advertisement
بمناسبة نهاية حقبة وبداية أخرى مدينة نيويورك تزيل آخر أكشاك الهواتف العمومية (الفرنسية)
وقالت إنه الفصل الأخير في ملحمة بدأت تتكشف منذ عام 2015، عندما بدأت المدينة في اقتلاع أكشاك الهاتف واستبدالها بأكشاك "خدمات تكنولوجية" (LinkNYC) التي توفر خدمة "إنترنت لاسلكي" (Wi-Fi) عامة مجانية ومنافذ شحن وخدمات أخرى.
ونشرت صفحة "تايمز سكوير" عبر "تيك توك" مقطع فيديو للحظة إزالة الهاتف العمومي يوم الاثنين الماضي.
ونشر مارك ليفين، رئيس مانهاتن، تغريدة عبر حسابه بها مقطع فيديو لإزالة الهاتف، وقال "نهاية العصر. تمت إزالة آخر الهواتف المدفوعة في مدينة نيويورك"."الجزيرة"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
Lebanon 24
طرح "قوّاتي" مثير للاستغراب.. فكيف رد "الاشتراكي"
01:15 | 2022-05-27
27/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبيرٌ يفسّر تعميم مصرف لبنان الجديد.. ماذا قال؟
11:42 | 2022-05-27
27/05/2022 11:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
Lebanon 24
أمرٌ واحد قد يقطع مصدراً للدولار في لبنان.. المفاجأة كبرى!
03:30 | 2022-05-27
27/05/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV السابقة تدخل قريبا القفص الذهبي في اليونان.. تعرفوا إلى عريسها (صور)
03:28 | 2022-05-27
27/05/2022 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن البنزين.. إليكم الجديد
11:29 | 2022-05-27
27/05/2022 11:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-05-27
فتاة تقتل سائقًا حاول اغتصابها!
15:34 | 2022-05-27
إندونيسيا.. العثور على أنثى فيل مهددة بالانقراض نافقة
14:00 | 2022-05-27
بعد تعرضها للضرب من والدتها... طفلة تروي قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
13:15 | 2022-05-27
إعلامية تكشف بعض التفاصيل عن عملها في تغسيل الموتى (فيديو)
13:12 | 2022-05-27
مصرع أسرة من 5 أفراد داخل مزرعة... والأسباب غامضة
13:06 | 2022-05-27
أسرار عمرها 2000 عام يكشفها الحمض النووي لأحد ضحايا بركان "بومبي"
فيديو
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
14:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
Lebanon 24
فيديو لميريام كلينك ينتشر: رمت ثيابها وبدأت بالصراخ.. ما القصة؟
03:00 | 2022-05-27
28/05/2022 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact