بعد قرون.. العثور على مدن الأمازون المفقودة بـ"ليزر السماء"

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اكتشف فريق من الباحثين شبكة من المدن القديمة "المفقودة" في منطقة الأمازون، باستخدام تقنية الليدار، التي يطلق عليها اسم "الليزر في السماء" بمنطقة الغابات الاستوائية في بوليفيا.وهذه المدن تم بناؤها بين 500-1400 بعد الميلاد، وهي تقع في غابات السافانا في بوليفيا، وقد تم إخفاؤها تحت مظلات الأشجار السميكة لعدة قرون.وتتميز المدن بمجموعة من الهياكل المعقدة، على عكس ما تم اكتشافه سابقًا في المنطقة، بما في ذلك المدرجات التي يبلغ ارتفاعها 16 قدمًا والتي تغطي 54 فدانًا - أي ما يعادل 30 ملعبًا لكرة القدم - وأهرامات مخروطية يبلغ ارتفاعها 69 قدمًا.ووجد الفريق الدولي من الباحثين من المملكة المتحدة وألمانيا أيضًا شبكة واسعة من الخزانات والجسور ونقاط التفتيش تمتد لعدة أميال.ويقول الباحثون إن هذا الاكتشاف يتحدى وجهة نظر الأمازون باعتبارها منظرًا طبيعيًا "أصليًا" تاريخيًا، موضحين أنها كانت موطنًا لـ"التمدن" المبكر الذي أنشأه السكان الأصليون وأداروه منذ آلاف السنين.