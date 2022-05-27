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مصرع أسرة من 5 أفراد داخل مزرعة... والأسباب غامضة

Lebanon 24
27-05-2022 | 13:12
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لقيت عائلة مؤلفة من 5 أشخاص مصرعها، في ظروف غامضة، داخل إحدى المزارع في منطقة الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد المصرية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا، يفيد بالعثور على 5 جثث داخل مزرعة، في ظروف غامضة.
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وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، حيث تم العثور على جثث مستأجر المزرعة، و2 من أبنائه، و2 من أحفاده.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل هاتفيا على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.

كما تم الاستماع إلى أقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها لكشف غموض الحادث.
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