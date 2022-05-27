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إعلامية تكشف بعض التفاصيل عن عملها في تغسيل الموتى (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2022 | 13:15
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كشفت الإعلامية المصرية، حنان البهي، عن تفاصيل عملها في تغسيل الموتى، وذلك خلال لقائها اليوم في برنامج "اسأل مع دعاء" على قناة النهار.
 
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وأوضحت حنان أنها تعلمت هذه المهنة بهدف التطوع لغسل الموتى من النساء لنيل الأجر والثواب.

وقالت: "ربنا يكرمها منى صلاح هي اللي علمتني الغسل من زمان، وفي البداية علمتني على عروسة (دمية)".

وأضافت: "كنت متخوفة في البداية لحد ما حماتي، ألف رحمة ونور عليها، قبل ما تموت قالت لي انت اللي هتغسليني، وحطتني في الموقف، وأنا مكنتش عاوزة".

وتابعت: "من وقتها وأنا بغسّل حتى ناس معرفهمش، في غسل في مستشفى أو مركز، عندنا جروبات وأنا مبقولش لأ أبداً، في فترة بس جوزي كان منعني، لكن دي متعة مفيش بعدها متعة".

وأكدت أنها تؤدي هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالى، مضيفةً: "إحنا بنعمل ده لله، لا بناخد فلوس ولا حاجة".
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