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اروع من الخيال... أغرب 6 تصميمات لغرف النوم حول العالم (صور)

Lebanon 24
28-05-2022 | 05:00
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فغر"سرير وخزانة  "، هي من أهم القطع الأساسية لغرف النوم، بالإضافة إلى بعض القطع الأخرى التي يمكن الاستغناء عنها مثل خزانة الفضيات أو "الشوفونيرة"، والتي تشترى حسب مساحة الغرفة، ويوجد العديد من تصميمات غرف النوم، والتي منها الأغرب على الإطلاق، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "thesleepjudge" كما يلي:
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غرب غرف النوم في العالم
 
إطار سرير من فروع الشجر:
 
تعتبر هذه القطعة مصممة على التراث الريفي القديم، و تتوافق مع قطع الديكور والغرف الملونة، كما يمكن تساعد بعض الإضافات على تجميل الغرفة مثل رسم الزهور والأشجار على الحائط واستبدال ستائر الحرير بأخرى بالكتان لإضفاء روح الغابة داخل الغرفة.
 


 

سرير العش:
 
تعتبر هذه الغرفة مصممة على هيئة عش عصافير يحتوى على مرتبة ووسائد ومفروشات فوقه على هيئة بيض العصافير، وهو من التصميمات الغريبة، لكنه يساعد على الشعور بالراحة، ويمكن تنفيذه بمساعدة مهندس خبير ديكور ليقدم لك مقاسات مناسبة لك وللغرفة أيضاً.
 
 

 

غرفة وودسي:
 
هي من غرف النوم الريفية من الدرجة الأولى، حيث يمكن إضافة المرتبة على سرير خرساني، مع عواميد خشبية، وإضاءة عبارة عن أفرع من الشجر المفرغة لإضافة اللمبات، و أرضيات خرسانية .

 

سرير كوخ:
 
هو سرير على الطراز الأسيوي، و مصمم على حسب الأبراج الصينية المناسبة لصاحبه.
 

 

غرفة نوم ذات سقف مفتوح:
 
هي غرفة نوم مناسبة لمحبي التخييم ويسمح للنائم بالنظر إلى السماء لمشاهدة النجوم، حيث لا يوجد سقف أعلى السرير، كما يساعد على الاستمتاع بالهواء الطلق وتساقط الثلوج، وتعتبر غرفة نوم فريدة وتتميز بالجاذبية.

 


المعبد المخفي:
 
يمكن رسم المعبد أو حتى تشيده ووضع السرير بين أعمدته، مع إضافة بعض الزهور والنباتات الطبيعية، مما يمنحها مظهرًا خارجيًا مبهراً للغاية.
 
 
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