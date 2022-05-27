برج الحمل

تبدأ محادثة عادية وبسيطة، لكنها تتعمق شيئا فشيئا، إذا كنت تريد اكتشاف شيء معين تريده اطرح سؤالك بجدية، ولا تخف من الماضي . اتبع الصراحة والمباشرة ولا تكن مترددا وحاول أن تستغل هذه اللحظة لكي تكتشف حقائق الطرف الآخر وماضيه هذه المحادثة ستساعدك على تجديد علاقتك بالكثير من الناس.

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برج الثور



ربما تكون مشغولا اليوم بفكرة تتعلق بالإنسانية بشكل عام. لا تهتم بتفاصيل الأمور التي تحدث من حولك. أنت من أصحاب التفكير الحر المستوحى من روح العدالة. ربما تضطر إلى التصرف بطريقة ما، ولكن لا تتوتر فهذه الطريقة تسعدك بشكل عام!

برج الجوزاء



في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب ألا تطغى المشكلات عليك. عندما تواجه مشكلة تلو الأخرى ستبدأ في الشعور بالسعادة. من الضروري أن تتصرف في الحال، وإلا فستواجه تعقيدات أكثر.

برج السرطان



أمامك جاذبية لا تقاوم على ما يبدو، سواء من شخص أو في مشروع. في الحقيقة، ليس كل ما يلمع ذهبا. إذا كنت ذكيا، ستقاوم على الأقل اندفاعك الأول. لا تنخدع بالفرص بشكل مباشر وكن هادئا عند اتخاذ أي قرار مصيري. مشورة بعض الأصدقاء قد تساعدك على بلوغ ما تريد بالطريق الأسلم ماليا ونفسيا.

برج الاسد



تشعر برغبة ملحة اليوم في اتخاذ خطوة حاسمة جريئة. تشعر أنك الشخص الأنسب للتعامل مع أي مهمة. الإرادة القوية والآراء الواضحة قد يمكنانك من الفوز. ليس من السهل التلاعب بعقول الآخرين، فكل شخص له وجهة نظر ولا يخشى طرحها.

برج العذراء



سيكون لديك علاقات عاصفة مع محيطك، في موقع عملك وكذلك في منزلك. على أي حال، ستكون إيجابيا ومستعدا لتقديم التنازلات ولمعرفة أخطائك. تحل بالصبر و التأني لكي تستوعب العاصفة حتى لا تكون ضحية لها. ستحرسك النجوم للخروج من الأزمة لذا لا تتسرع باتخاذ أي قرار مصيري الآن.

برج الميزان



تتميز بجاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بدون قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل. عليك أن تكون مستعدا للمرحلة المقبلة، وخصوصا أن هناك متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول أن توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

برج العقرب



اجعل صفاتك الحقيقة تظهر اليوم ولا تحاول أن تخفيها كعادتك. لا تخجل من شخصيتك فأنت تتمتع بخصال جيدة. عنصر الخيال والمتعة موجود بالفعل من حولك ولكنك تجد أن كنت تبحث عنه فقط دون فائدة. كن متفائلا وواثقا في نفسك. كن منفتحا لاستقبال الأفكار والاقتراحات الجديدة بغض النظر عن غرابتها.

برج القوس



ارجع خطوة للخلف اليوم، وفكر في عالمك الخيالي الذي يسعدك ويدخل السرور إلى قلبك. الأشياء الجميلة والعطور القوية الجذابة تلفت انتباهك. اذهب للتسوق واشتر كل ما تتمناه. استمتع بوقتك وركز على علاقاتك بالآخرين بدلا من حب السيطرة والهيمنة.

برج الجدي



تريد أن تهرب من أحلامك اليوم. محاولتك للقيام بأي شيء عملي ومفيد قد تنتهي بالفشل بسبب معارضة بعض الأشخاص لك. اهتم بمشاعرك ورغباتك واشغل نفسك هذا اليوم ببعض المشاريع الفنية. يجب أن تتعامل بطريقة حكيمة مع الأمور التي تتعلق بالحب.

برج الدلو



ترقّب اليوم أى تغيير مفاجئ في العمل! ربما يحاول شخص ما قريب منك الابتعاد عنك وإنهاء علاقته بك. انتبه فهناك العديد من الصراعات والمشاحنات التي تتطلب منك ضبط النفس. عدم الموازنة بين الرغبة في الاستمتاع والمرح والرغبة في الاهتمام بالأمور المهنية قد يدمر حياتك.

برج الحوت



صراع بين جانبين مختلفين من شخصيتك ولا يوجد أمامك أي سبب للتحيز لأي جانب منهما. تأكد أن التعديلات التي تقوم بإجرائها تتناسب مع الخطة التي وضعتها مسبقا ولا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع مسؤولياتك والتزاماتك وواجباتك.