"بوابة الجحيم" تظهر في روسيا... ما القصة؟

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يحذر القرويون في روسيا وتحديدا في سيبيريا من أن "فم الجحيم" أو ”بوابة الجحيم“ قد فتحت..وبحسب السكان المحليين فهم ”يخشون أن يكون الموقع المتنامي مرتبطاً بما هو خارق للطبيعة ويجب مراقبته عن كثب“اكتشف سكان باتاجاي في ياقوتيا في روسيا الانفتاح الهائل في الأرض الذي يعتقد البعض أنه ممر إلى العالم السفلي.تشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة مستمرة في النمو وتؤثر على المناظر الطبيعية والأكثر إثارة للقلق هو أنه أفاد السكان المحليون بسماع دوي مزعج قادم من الموقع.شعب الياكوتشعب الياكوت الذين يسكنون المنطقة يتمسكون بمعتقدات خارقة للطبيعة لعالم الأرواح.وثقافتهم مرتبطة كثيراً بالبيئة ويعتمدون على الصيد البري والبحري للحياة.يعيش أغلب شعب ”الياكوت“ في روسي ، ولكن هناك أيضًا عدد قليل من السكان في كازاخستان وأوكرانيا ولاتفيا.ودرس الباحث جوليان مورتون الفتحة ووجد الخور فقط، لا بوابة أو ممر في القاع.ما هي حقيقة "بوابة الجحيم"؟تُظهر صور فوهة البركان باتاجيكا كتلة ضخمة من الأرض تغرق ويبدو أنها تسحب كل شيء من حولها. وسبب الحفرة هو ذوبان التربة الصقيعية.حيث تم تجميد الأرض في الموقع بشكل دائم خلال العصر الجليدي الرباعي قبل 2.58 مليون سنة، عندما تم تطهير منطقة الغابة في الستينيات، وصل ضوء الشمس إلى الأرض وبدأ في تسخينها.بدأ الجليد في التربة بالذوبان مما تسبب في انضغاط الأرض وانكماشها.قد تظهر المزيد من "بوابات الجحيم" قريبًا حول العالم بسبب تأثير الاحتباس الحراري على درجات الحرارة.ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، قد يؤدي ذلك إلى الوصول المزيد إلى سطحها بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجليد العميق داخل السطح الذي يبدأ في الذوبان.تم قياس فوهة البركان باتاجيكا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويبلغ طولها حاليًا حوالي كيلومتر واحد وعمقها 86 مترًا.تَعرض الأرض المفتوحة طبقات من التربة يتراوح عمرها بين 120 ألفًا و 200 ألف عام، وربما يصل عمرها إلى 650 ألف عام وفقًا للتأريخ الأولي للطبقة الدنيا.وهذا يجعلها أقدم منطقة غارقة مكشوفة في أوراسيا.حركة الحفرة لم تستقر حتى الآن ولا يمكن إيقافها ، فهي تنمو حاليًا بحوالي 20 إلى 30 مترًا كل عام وسيؤدي التوسع بهذه الوتيرة إلى استمرار الحفرة في اجتياح كل شيء من حولها حتى تستقر."أخبار الان"