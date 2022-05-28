Advertisement

منوعات

"بوابة الجحيم" تظهر في روسيا... ما القصة؟

Lebanon 24
28-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-956808-637893331295192392.jpg
Doc-P-956808-637893331295192392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر القرويون في روسيا وتحديدا في سيبيريا من أن "فم الجحيم" أو ”بوابة الجحيم“ قد فتحت..

وبحسب السكان المحليين فهم ”يخشون أن يكون الموقع المتنامي مرتبطاً بما هو خارق للطبيعة ويجب مراقبته عن كثب“
Advertisement

اكتشف سكان باتاجاي في ياقوتيا في روسيا الانفتاح الهائل في الأرض الذي يعتقد البعض أنه ممر إلى العالم السفلي.

تشير التقارير إلى أن الكتلة الغارقة مستمرة في النمو وتؤثر على المناظر الطبيعية والأكثر إثارة للقلق هو أنه أفاد السكان المحليون بسماع دوي مزعج قادم من الموقع.

شعب الياكوت
شعب الياكوت الذين يسكنون المنطقة يتمسكون بمعتقدات خارقة للطبيعة لعالم الأرواح.

وثقافتهم مرتبطة كثيراً بالبيئة ويعتمدون على الصيد البري والبحري للحياة.

يعيش أغلب شعب ”الياكوت“ في روسي ، ولكن هناك أيضًا عدد قليل من السكان في كازاخستان وأوكرانيا ولاتفيا.

ودرس الباحث جوليان مورتون الفتحة ووجد الخور فقط، لا بوابة أو ممر في القاع.

ما هي حقيقة "بوابة الجحيم"؟
تُظهر صور فوهة البركان باتاجيكا كتلة ضخمة من الأرض تغرق ويبدو أنها تسحب كل شيء من حولها. وسبب الحفرة هو ذوبان التربة الصقيعية.

حيث تم تجميد الأرض في الموقع بشكل دائم خلال العصر الجليدي الرباعي قبل 2.58 مليون سنة، عندما تم تطهير منطقة الغابة في الستينيات، وصل ضوء الشمس إلى الأرض وبدأ في تسخينها.

بدأ الجليد في التربة بالذوبان مما تسبب في انضغاط الأرض وانكماشها.

قد تظهر المزيد من "بوابات الجحيم" قريبًا حول العالم بسبب تأثير الاحتباس الحراري على درجات الحرارة.

ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، قد يؤدي ذلك إلى الوصول المزيد إلى سطحها بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجليد العميق داخل السطح الذي يبدأ في الذوبان.

تم قياس فوهة البركان باتاجيكا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويبلغ طولها حاليًا حوالي كيلومتر واحد وعمقها 86 مترًا.

تَعرض الأرض المفتوحة طبقات من التربة يتراوح عمرها بين 120 ألفًا و 200 ألف عام، وربما يصل عمرها إلى 650 ألف عام وفقًا للتأريخ الأولي للطبقة الدنيا.

وهذا يجعلها أقدم منطقة غارقة مكشوفة في أوراسيا.

حركة الحفرة لم تستقر حتى الآن ولا يمكن إيقافها ، فهي تنمو حاليًا بحوالي 20 إلى 30 مترًا كل عام وسيؤدي التوسع بهذه الوتيرة إلى استمرار الحفرة في اجتياح كل شيء من حولها حتى تستقر."أخبار الان" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-05-28
12:00 | 2022-05-28
10:00 | 2022-05-28
08:00 | 2022-05-28
05:00 | 2022-05-28
02:00 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website