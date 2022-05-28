الحمل

القمر في برج السرطان معاكس وكوكب مارس يواجه ساتورن، ما يؤخر في بعض الاستحقاقات أو يعرقل بعض الخطوات

الثور

تتحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهم إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

الجوزاء

السرطان



من الحكمة أن تكسب الوقت الآن، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات

الاسد



حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة

العذراء

يحذرّك هذا اليوم من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية

الميزان



يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم

العقرب

يجعل هذا اليوم وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية

القوس



خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات

الجدي



تنال منصباً مهماً أو تعرف لقاء مثمراً أو توقع عقداً أو اتفاقاً مع الخارج، ، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية الدلو

تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة الحوت

(السومرية) يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم

حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة