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بالخطأ... زوجان سقطا في الوحل خلال التقاط صور زفافهما! وهذه النتيجة (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2022 | 02:00
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في الوقت الحاضر، يميل الأزواج إلى اختيار مواقع غير معتادة لالتقاط صور زفافهم، لاعتبارها الذكرى المميزة  لهذا اليوم. أما عن كاميلا ومورات زوراييف، فقد قررا التصوير في الريف على خلفية جبال كازاخستان.
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إذا حكمنا من خلال الصور، المكان جميل حقا. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى حاول العريس الوقوف على ساق واحدة مع العروس التي رفعها بين ذراعيه. وسقط كلاهما في لحظة في بركة من الوحل. وانتهى بهما كلاهما مترامي الأطراف في هذا المكان الناجم عن عاصفة ممطرة في ألماتي.
 
وفقًا لـnews24، أثناء جلسة التصوير، حمل الزواج، مراد، زوجته كاميلا، في حضنه لإحدى الصور ، لكن عندما رفع إحدى رجليه للوقوف، انزلق وسقط كلاهما في الوحل، ومع وجود مصور محترف في الجوار، استطاع أن يلتقط مجموعة من الصور المختلفة، التي حظيت باهتمام كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ومنذ انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي،، حصدت تلك لقطات المصور أكثر من 41000 إعجاب على موقع «إنستجرام». وتُظهر الصور كيف هبط الزوج في الوحل، وتحول فستان كاميلا من الأبيض البكر إلى البني. بالطبع يبدو على ملامحها تعبيرات مؤلمة لكنها  سرعان ما تبدأ في الضحك.



ويقول المصور: «تخصصي الأساسي هو تصوير العشاق وحفلات الزفاف، وأنا أقوم بذلك منذ أكثر من 10 سنوات».
 
 
وأضاف: «لقد خططت لالتقاط الصور هذه كتجربة. لسوء الحظ، أو لحسن الحظ، تجذب مثل هذه الإخفاقات، أخطاء الآخرين والمواقف العشوائية اهتمامًا أكبر من جلسات التصوير العادية على خلفية غروب الشمس الجميل.».
 
وأشار المصور إلى أن جلسة التصوير، لاقت اهتمامًا كبيرًا ليس فقط على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، إنما ظهرت أيضًا على قنوات تلفزيونية في دول مختلفة إلى جانب مقابلات معه.
 
 
وقد تم التقاط تلك الصور في ألماتي، كازاخستان. ولم يصب أحد بأذى أثناء جلسة التصوير.
 
المصدر: المصري اليوم

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