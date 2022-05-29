شاب يدبّر خطة غريبة لطلب الزواج من حبيبته... هذا ما فعله (فيديو)

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ووضع الشاب الصيني خطة لإخفاء «خاتم الزواج» داخل جهاز القراءة الإلكترونية الخاص بصديقته، «كيندل» لفترة طويلة حتى تكون مفاجأة سارة تؤكد حبه لها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.



ولفتت الصحيفة إلى أن خطة هذا الشاب لمفاجأة زوجته المستقبلية قبل 7 سنوات من خطوبتهما حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين. تمكن شاب صيني من إخفاء «خاتم زواج» ينوي تقديمه لصديقته في حفل زفافها داخل جهازها الإلكتروني لمدة 7 سنوات. وروى الشاب الصيني، الذي يدعى «سونج ليو»، قصة «خاتم الزواج» لمنظم زفافه الذي اقترح عليه الانتظار حتى اليوم الكبير للكشف عنها كطريقة لإظهار حبه وفقًا لـ scmp.ووضع الشاب الصيني خطة لإخفاء «خاتم الزواج» داخل جهاز القراءة الإلكترونية الخاص بصديقته، «كيندل» لفترة طويلة حتى تكون مفاجأة سارة تؤكد حبه لها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية.ولفتت الصحيفة إلى أن خطة هذا الشاب لمفاجأة زوجته المستقبلية قبل 7 سنوات من خطوبتهما حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وتمكن الشاب «يونج ليو»، من تنفيذ خطته عن طريق شراء الجهاز الإلكتروني ووضع الخاتم بداخله قبل إعطائه كهدية لصديقته، التي يخطط أن تكون زوجته المستقبلية.





وأضاف «ليو»، للصحيفة إنه خلال السنوات السبع الماضية لم تكتشف صديقته هذا الخاتم حتى فاجأها بزفافهما الذي أقيم في 22 ايار الماضي.



وعلقت زوجة ليو، على تلك المفاجأة ضاحكة، وقالت: «كان زوجي يخطط للاحتفاظ بالسر لمدة 10 أو 20 عامًا، ولم يكن يتوقع أن يخرج بهذه السرعة». وأضاف «ليو»، للصحيفة إنه خلال السنوات السبع الماضية لم تكتشف صديقته هذا الخاتم حتى فاجأها بزفافهما الذي أقيم في 22 ايار الماضي.وعلقت زوجة ليو، على تلك المفاجأة ضاحكة، وقالت: «كان زوجي يخطط للاحتفاظ بالسر لمدة 10 أو 20 عامًا، ولم يكن يتوقع أن يخرج بهذه السرعة».

ووفقًا لروايتها، في يوم الزفاف، رأت الزوجة، زوجها ليو ممسكًا بجهاز «كيندل» ثم أزال الغطاء الواقي منه وكشف عن الخاتم الموجود على ظهره.

وأظهرت الصورة التي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الخاتم الحلقة عالقة بشريط شفاف بجانب البطارية، وأظهرت صورة أخرى ملاحظة من ليو، بأن زوجته كانت تستخدم جهاز«كيندل» كثيرًا للقراءة، لذا كانت الحلقة قريبة جدًا من إصبعها.، لكنها لم تعلم بالمفاجأة لسنوات طويلة.



وقال الزوج إنه اشترى الخاتم في غضون شهر من بدء علاقتهما قبل سبع سنوات لأنه أراد أن يكون معها.



وقالت الزوجة: «عندما سألته عما إذا كان قلقًا بشأن خساري لجهاز كيندل ، وأجاب بأنه لم يكن يفكر في ذلك على الإطلاق». وانفجر أفراد عائلة الزوجين وأصدقائهم في البكاء بعد سماع القصة في يوم زفافهم، كما فعل ليو نفسه.