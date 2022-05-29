داخلها كل وسائل الراحة.. حوّلا "هليكوبتر" إلى منزل متنقل (صور)

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في ولاية ألاباما، بالولايات المتحدة، كان لـ بليك موريس وماجي مورتون، تجربة مختلفة وفريدة من نوعها، حيث قررا تحويل طائرة مروحية إلى منزل. تنتشر حول العالم تجارب مختلفة لتأسيس منزل بطرق مبتكرة، كأن يحول أحدهم سيارته أو مقطورة إلى منزل بإمكانيات تسمح له الإقامة فيه، غرفة نوم ومطبخ ودورة مياة، وغيرها، أو على طريقة الفيلم المصري الشهير «كراكون في الشارع» والذي قام فيه بطل الفيلم عادل إمام ببناء منزل متنقل من الخشب، يجره حمار إلى أي مكان يريد الإقامة فيه، كحل مؤقت بعد إنهيار منزل الزوجية بسبب الزلزال.في ولاية ألاباما، بالولايات المتحدة، كان لـ بليك موريس وماجي مورتون، تجربة مختلفة وفريدة من نوعها، حيث قررا تحويل طائرة مروحية إلى منزل.

بدأت القصة عندما لاحظا عبر شبكات التواصل الاجتماعي إعلانًا لبيع طائرة هليكوبتر من طراز SA 330J Puma بعد إيقاف تشغيلها، حيث كانت تستخدم من قبل الشرطة العسكرية الألمانية والجيش الأميركي، فقررا شرائها من أجل تحويلها إلى مقطورة سكنية.



بحسب موقع UPI، يقول بليك موريس: «كانت هذه المروحية في البداية في الشرطة العسكرية الألمانية، ثم اشترتها القوات الأميركية واستخدمتها في أفغانستان لعدة سنوات، ثم عادت إلى الولايات المتحدة في عام 2011 تقريبًا».

بعد أن شاهد «موريس» صور الطائرة الهليكوبتر على وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت إليه على الفور فكرة تحويلها إلى منزل متنقل، مؤكدا «اقترحت على ماجي أن نشتري هذه الطائرة الهليكوبتر القديمة لنصنع منها منزلا، ولحسن الحظ، دعمتني. كنت أتوقع منها أن تقول إنني مجنون، لكنها قالت إنها فكرة رائعة».



بدأ الزوجان في إعادة ترميم وتأثيث المروحية في ايلول 2020، وانتهيا في نيسان من هذا العام. والآن تمتلك الطائرة السابقة العديد من وسائل الراحة: سرير، تلفزيون، مكبرات صوت، سخان، إنترنت لاسلكي، غسالة، مرحاض، ثلاجة، وما إلى ذلك.

وأشارا الزوجان إلى أنهما قررا الاستغناء عن الكماليات غير الضرورية، أو ما يطلقون عليه «تفاهات»، حتى لا يزدحم السكن وبالتالي يؤثر على راحتهما في العيش داخله، حيث اكتفيا بوضع عربة نوم للأطفال، وأكدوا «كل ما قررنا الاستغناء عنه يمكننا العيش بدونه بشكل طبيعي».



منذ شهر مضى، قرر الزوجان بليك وماجي تجريب فكرة الذهاب في رحلة مع قافلة بصحبة منزلهما، حيث وضعا له عجلات لتتمكن عربة من جره، وبالفعل نجحت التجربة وكانا راضين تمامًا عنها.



وبعد الرحلة، كتب الزوجان في حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي: «كانت الرحلة الأولى مع عربة الهليكوبتر الخاصة بنا ناجحة. لقد اختبرنا كل شيء ولم نواجه أي مشاكل، وهذا دليل على نجاح عملنا الطويل والمضني».