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منوعات
عملية قرصنة تتسبب بعرض مقاطع إباحية على شاشات مطار دولي
Lebanon 24
29-05-2022
|
14:00
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فوجئ ركاب ينتظرون رحلاتهم في مطار "سانتوس دومونت" الدولي بمدينة ريو دي جانيرو بعرض مقاطع فيديو إباحية على شاشات الإعلانات، بسبب قرصنة معلوماتية استهدفت المرفق الجوي البرازيلي.
وانتشرت أخبار الاختراق الإلكتروني بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث التقط مسافرون صورا للقطات جنسية معروضة على الشاشات.
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وقال أحد مستخدمي الإنترنت مازحا "يبدو أن الكثير من الناس فاتتهم رحلتهم اليوم".
وأوضحت شركة "إنفرا إيرو" العامة التي تدير المطار أن القرصنة طاولت الشاشات المخصصة للإعلانات وليس تلك المستخدمة لعرض المعلومات بشأن الرحلات، إذ إن مسؤولية الأخيرة تقع على عاتق شركة أخرى.
وقالت الشركة في بيان إنها "اتخذت الإجراءات المناسبة وقدمت شكوى إلى الشرطة الفدرالية".
وأضافت "ستبقى الشاشات المعنية مغلقة حتى تتمكن الشركة المسؤولة من ضمان سلامتها".
وفيما وجد معظم مستخدمي الإنترنت الحادثة مضحكة، أعرب آخرون عن صدمتهم.
واشتكى أحدهم قائلا "يا لها من قلة احترام! تخيلوا المسافرين مع أطفال" في هذا الموقف.
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