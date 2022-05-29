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باع 200 جهاز مشابهة.. اعتقال رجل أهدى زميلته "مرآة بداخلها كاميرا تجسس"

Lebanon 24
29-05-2022 | 16:00
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ألقي القبض على رجل في الصين بعد اكتشاف "كاميرا تجسس خفية"، داخل مرآة صغيرة كان قد أهداها لزميلته في العمل.
الرجل يدعي تشانغ، ويمتلك متجرا للكاميرات الخفية على الانترنت، وباع من خلاله أكثر من 200 جهاز تجسس مشابهة للذي أهداه لزميلته، حسب موقع " ساوز شاينا مورنينج بوست".
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وقالت زميلة تشانغ في العمل، وتدعى "لي"، إنه طلب منها إبقاء المرآة مضاءة 24 ساعة يوميا، وإلا ستشتعل النيران في لوحة الدائرة، وفقا لموقع "ياهو".
لكن ذلك لم يثر الريبة عند "لي"، قبل أن يخبرها أن هناك ميزة أخرى في المرآة عندما تضع المكياج وهي عارية، ما أثار لديها الشكوك.
وبسبب تلك الشكوك، تواصلت "لي"، مع بائع مرايا مكياج، أخبرها أن تتحقق من وجود كاميرا داخل المرآة.
وعندما فعلت ذلك، عثرت على أربع كاميرات عالية الدقة وخمس بطاقات ذاكرة 32 غيغا بايت، داخل المرآة.
وقالت إنه "تم وضع علامة" 2019 "على أحد التسجيلات الموجودة على بطاقة الذاكرة"، مضيفة "أدركت أنني ربما لم أكن الضحية الأولى".
وأبلغت الفتاة الشرطة على الفور، التي قامت بدورها بإلقاء القبض على تشانغ.
واعترف بتركيب الكاميرات في المرآة، وكشف عن وجود كاميرات إضافية في منزل صديقته السابقة أيضًا.
 
(الحرة)
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