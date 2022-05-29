الحمل: حاول أن تقوي علاقتك بزملاء العمل فأنت بحاجة الى دعمهم خلال هذا اليوم.

الثور: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.

الجوزاء: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطوراً، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها.

السرطان: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل.

الأسد: القمر في برجك يجعلك تتبنى قضية أو تسعى لمساعدة بعض الزملاء وتتحسّن الأمور مع المحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة.

العذراء: تتعثر بعض الأمور فترة محددة، لكنّ ذلك ينقلب سريعاً في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر.

الميزان: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدّاً.

العقرب: لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهداً لتخطيها فأنت قادر على ذلك.

القوس: توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.

الجدي: سيطر على نفسك، ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية.

الدلو: القمر في الأسد يعاكسك، ويزيد من تأثيراته أورانوس في برج الحمل ما قد يعني ضرورة تجنب المجازافات والمغامرات.

الحوت: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيداً من الثقة، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد.