26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
هل تصبح الأفيال خطيرة على البشر؟
Lebanon 24
30-05-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء أميركيون، في دراسة جديدة نقلتها مجلة NewsWeek أن الأفيال "الوديعة" قد تصبح "متوحشة" وأكثر عدوانية، عندما ترتفع درجة الحرارة بسبب التغير المناخي الذي يشهده العالم.
عالمة الاجتماع البيئي المتخصصة في الصراع بين الإنسان والحياة البرية، نيكي رست، قالت للمجلة الأميركية "إن تغير المناخ يؤثر على الأشياء التي تعتمد عليها الحيوانات للبقاء على قيد الحياة"، مؤكدة أن "حالات الجفاف ستجعل الأفيال أكثر توتراً وأكثر خطورة".
Advertisement
مديرة الأبحاث والعلوم في برنامج التعايش بين الإنسان والفيلة في كينيا، ليديا تيلر، قالت للمجلة الأمريكية، إنهم يشهدون زيادة هائلة في الصراعات بين البشر والفيلة في جميع أنحاء إفريقيا، وأضافت: "لسوء الحظ لا نعرف الصورة الكاملة للتأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ على الأفيال"، كما أكدت زيادة عدد الأفيال التي تُقتل بسبب الصراع.
وتابعت الباحثة، مستشهدة بكينيا، أن سنوات الجفاف التي شهدها البلد الإفريقي كان لها تأثير مدمر على كل من البشر والفيلة، وأشارت إلى تنافس بين الفيلة والبشر على مصادر المياه والأراضي الزراعية، متوقعة أن "يزداد الأمر سوءاً" بسبب الجفاف ونقص الأمطار.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيها حوادث مرتبطة بالفيلة ارتفاعاً مقلقاً، ففي الهند تقتل الأفيال 500 شخص كل عام، وفقاً لـ"تقرير حكومي" صدر في عام 2020.
وفي عام 2021، ذكر تقرير لصحيفة محلية بالهند، أن 3310 أشخاص لقوا حتفهم من هجمات الأفيال خلال 7 سنوات، وفي عام 2018 دمّر قطيع مؤلف من 28 فيلاً 18 منزلاً وأسيجة في قرية أوجوروتي، في ناميبيا، وفقاً لـ"تقارير إعلامية" نقلتها المجلة الأمريكية، وفي عام 2021 قامت مجموعة من الأفيال بغزو المزارع في نجاريمارا، شمالي كينيا، حسب موقع "أنقِذوا الأفيال".
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
Lebanon 24
فيديو لفتاة عاريّة على أوتوستراد نهر الكلب... ماذا أعلنت قوى الامن؟
06:24 | 2022-05-30
30/05/2022 06:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
01:55 | 2022-05-30
30/05/2022 01:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
Lebanon 24
قرار كتائبي جديد من العلاقة مع "القوّات"
01:30 | 2022-05-30
30/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة كالحوريات بالمايوه على أحد شواطئ البترون (صورة)
03:00 | 2022-05-30
30/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
جيسيكا عازار تحتفل بتخرجها من إحدى أهم الجامعات في أميركا.. شاهدوا الصور
02:00 | 2022-05-30
30/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-05-30
زرافة مصنوعة من الشوكولا (فيديو)
12:00 | 2022-05-30
حوت تائه وقاتل... اليكم ما حصل
10:00 | 2022-05-30
خدعها وتمكن من مشاهدتها عارية... اليمن التفاصيل
08:00 | 2022-05-30
بالخطأ... عامل يرمي نقشٍ تاريخي ثمنه ملايين الدولارات فماذا حصل؟
07:00 | 2022-05-30
الصراخ أثناء النوم... اليكم الأسباب والنتائج
04:18 | 2022-05-30
زوجة تتخلى عن انسانيتها.. عذبت وألقت زوجها من الشرفة تحت أعين أطفالها وبمساعدة عشيقها!
فيديو
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
هروب عسكريين بريطانيين من القوات الروسية في أوكرانيا! (فيديو)
13:30 | 2022-05-30
30/05/2022 22:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
Lebanon 24
يوم بعد سحب الحراسة الأمنية عنه... هكذا تمّ إغتيال الفنان الشاب بإطلاق النار عليه (فيديو)
06:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تُثير الجدل.. هربت ليلة زفافها وداعية يهاجمها! (فيديو)
05:00 | 2022-05-30
30/05/2022 22:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact