برج الحمل



تركز اليوم على عدد من المشاريع التي تتعلق بعلاقاتك الشخصية. مهما كانت طبيعة المهام التي تسند إليك اليوم، لا تندهش إذا وجدت أنها معقدة. قد تحاول جاهدا أن تنتهي منها هذا اليوم، ولكن من الأفضل أن تقوم بجزء منها اليوم والجزء الآخر غدا.

Advertisement

برج الثور



الأنشطة الجماعية التي تتعلق بالأمور الإنسانية والفكرية قد تكون من أهم أولوياتك اليوم، خاصة إذا شاركك فيها عدد من الأصدقاء أو الزملاء أو حتى الحبيب. من المتوقع أن تتعرف على عدد كبير من الأشخاص في فترة ما بعد الظهيرة. اطلع على بعض الكتب والمجلات حتى تتعرف على معلومات أكثر.

برج الجوزاء



تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صاف وصحة جيدة. في نفس الوقت، ستستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية. يجب أن تعمل على تأمين نجاحك الآن حتى تقوي موقفك في المستقبل.

برج السرطان



تبدأ اليوم مشروعا مهما للغاية يتطلب منك تركيزا ومهارة، ولحسن الحظ أنت على ما يرام اليوم ومزاجك في حالة جيدة. ستكون مسرورا جدا بالنتائج التي تحققها وستحظى بإعجاب الآخرين. توقع الحصول على بعض الهدايا تقديرا لجهودك. توقع زيادة في دخلك هذا اليوم.

برج الاسد



تعشق المغامرات وتتمنى أن تقوم برحلة استكشافية مع الحبيب. تلاحظ اليوم تراجعا في العمل أو في بعض المشاريع فعليك التركيز على تطويرها. هذه هي اللحظة المناسبة للانطلاق، خاصة إذا كنت تفكر في السفر جوا. ستستمتع بجو جميل مع الحبيب.

برج العذراء



قد ترى اليوم مجموعة من أصدقاء طفولتك أو من الأصدقاء الجدد. تتطور علاقتك العاطفية اليوم وربما تصبح أكثر تفاهما مع الشريك. هذا التفاهم ربما يحفزكما على اتخاذ خطوة جديدة ويجعل كل منكما يهتم بالطرف الآخر. يوم ممتاز والأجواء الهادئة تساعدك على إنجاز كل أعمالك.

برج الميزان



تستعين اليوم بأجهزة الحاسب الآلي أو أي أنواع أخرى من الأجهزة التكنولوجية المتقدمة في العمل. هذه الخطوة ستساعدك بشكل لا تتخيله وستعود بالنفع عليك. تحركاتك سريعة جدا اليوم. تستطيع التعرف والتعامل مع أي جهاز جديد في عملك بسهولة.

برج العقرب



واكب الاحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها. هذه هي الفرصة المناسبة لإثبات حضورك وشخصيتك. يوم مفعم بالنشاط في مجال العمل يتيح لك الفرصة لأن تتعلم المزيد عن تقنيات أو كتابة التقارير. ابذل ما في وسعك، وقد تكون هناك علاوة أو ترقية قريبا.

برج القوس



تشعر ببعض التقدم المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التحسن الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور. تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معا. يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن.

برج الجدي



أنت سريع البديهة جدا اليوم، فأنت شخص حساس جدا بطبعك، ولكن اليوم قد تتغير وتتقبل آراء الآخرين دون تذمر أو انفعال. إذا كنت تحاول أن تغير طريقة تعاملك معهم، فيجب عليك أولا أن تتفاهم مع الآخرين وتقترب منهم.

برج الدلو



تقبل على الأعمال متخلصا من كل العراقيل، وتحل كل المشكلات الصغيرة، ويكون تقدمك سريعاً. تجابه كل الرياح، وقد تتطرق إلى قضايا قانونية، أو تتفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد. تقوم بسفر أو تبحث عن منزل جديد، متسلحا بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود.

برج الحوت



هناك شيء ما محير اليوم قد يعكر صفوك. قد تستشيط غضبا فربما تفقد بعض الأوراق المهمة ولن تجد وسيلة للعثور عليها. من الصعب جدا أن تتخذ أي قرار اليوم، لأن الصورة ليست واضحة أمامك. من الأفضل أن تقضي يومك بعيدا عن الأصدقاء وأن تتجنب اتخاذ أي قرارات.