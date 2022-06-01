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"موديل غريب لـ Hang Hang "... تسريحة شعر أسد تجذب زوار حديقة حيوان!

Lebanon 24
01-06-2022 | 05:00
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جذب أسد زوار حديقة حيوان قوانغتشو في الصين وذلك بسبب تسريحة شعره المميزة.

وحسب صحيفة الديلي ميل كان الأسد المسمى Hang Hang في حديقة حيوان قوانغتشو في الصين يتمتع بأسلوب فريد من نوعه حيث تسببت الرطوبة العالية في تدلي شعره.
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واعتقد بعض المتفرجين الذين يزورون حديقة حيوان غوانغزو أن شعر الأسد قد تم قصه ، لكن القائمين على الرعاية بالحديقة أصروا على أن مظهر الأسد كان بسبب الرطوبة.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان: الشعر كان بسبب سحر الطبيعة البحت.. لن نجرؤ على قص شعر الأسد.. "لقد بدا وكأنه عارضة أزياء شقراء مع الرطوبة العالية في قوانغتشو."

وقال حراس الحديقة إن القطط تلعق كفوفها وتنظف شعرها لخلق مظهر مستقيم بشكل غير عادي للأسلوب (يسار الصورة) ، تذكرنا بأندريه أغاسي في أواخر الثمانينيات والتسعينيات (يمين الصورة).

وكان معظم الزوار يتجنبون الاقتراب كثيراً من قفص الأسد لكن تسريحة شعره جعلته أكثر الحيونات جذباً لهم بعد انتشار صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الامارات اليوم
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