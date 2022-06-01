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رجل يدخل "غينيس".. تناول الفلفل الأكثر حرارة بالعالم فى 8 ثوان (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2022 | 08:00
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حُب رجل أمريكى للتوابل جعله صاحب الرقم القياسى العالمى فى موسوعة جينيس، حيث  أصبح جريجورى فوستر أسرع شخص يأكل ثلاثة حبات من فلفل الـ Carolina Reaper، والتى تعتبر أكثر أنواع الفلفل الحارة فى العالم، فى غضون 8.72 ثانية، وتمكن من تحطيم أفضل رقم قياسى سابق قدره 9.72 ثانية، والذى كان يحمله مايك جاك من كندا، وذلك فى محاولته الثانية بعد الاستبعاد الأول، حسبما نشر موقع indianexpress.
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وبحسب موقع موسوعة جينيس، كانت هناك حبة فلفل فى فمه لم يتم ابتلاعه بختام المحاولة الأولى التى استبعدته.
 
وتعليقا على إنجازه قال فوستر: "فى التدرب على محاولة كهذه يتعلق الأمر بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذا فإننى أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان للاستجابات التلقائية عند انتقالى للفلفل الحار". 
 
 
جدير بالذكر أن "كارولينا ريبر" يعد الفلفل الأكثر حرارة فى العالم، إذ تصل شدة حرارته إلى 1.641.183 درجة على مقياس سكوفيل.
 
وعلي جانب آخر توج دور بهادور خابانجي بلقب أقصر مراهق في العالم في كاتماندو بنيبال التى سافر إليها مع أحد أقاربه لتسلم جائزته من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يبلغ طوله 73.43 سنتيمتر .
 
سلم دانانجاي ريجمي، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة، خابانجي الشهادة المؤطرة - التي وصلت إليهم- في حفل نظمته موسوعة جينيس للأرقام القياسية وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
 
ذكرت الشهادة الرسمية أن خابانجي وهو "أقصر مراهق على قيد الحياه"، وُلد الشاب في نيبال عام 2004، وألتقط عدد من الصور بجانب شهادته والتى نشرت بمختلف وسائل الإعلام الذين حضروا الحفل.
 
وتعتبر جيوتى أمجي من الهند هي صاحبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأقصر أنثى في العالم، في عام 2009، حيث يبلغ طولها 61.95 سم، والآن هى بعمر28 عاماً واحتفظت بسجلها طوال هذا الوقت وحتى ظهرت على التلفزيون الأمريكي Ma Petite في American Horror Story: Freak Show، لأول مرة في عام 2014.
 
 
المصدر: اليوم السابع
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