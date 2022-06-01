رجل يدخل "غينيس".. تناول الفلفل الأكثر حرارة بالعالم فى 8 ثوان (فيديو)

حُب رجل أمريكى للتوابل جعله صاحب الرقم القياسى العالمى فى موسوعة جينيس، حيث أصبح جريجورى فوستر أسرع شخص يأكل ثلاثة حبات من فلفل الـ Carolina Reaper، والتى تعتبر أكثر أنواع الفلفل الحارة فى العالم، فى غضون 8.72 ثانية، وتمكن من تحطيم أفضل رقم قياسى سابق قدره 9.72 ثانية، والذى كان يحمله مايك جاك من كندا، وذلك فى محاولته الثانية بعد الاستبعاد الأول، حسبما نشر موقع indianexpress.

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وبحسب موقع موسوعة جينيس، كانت هناك حبة فلفل فى فمه لم يتم ابتلاعه بختام المحاولة الأولى التى استبعدته.



وتعليقا على إنجازه قال فوستر: "فى التدرب على محاولة كهذه يتعلق الأمر بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذا فإننى أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان للاستجابات التلقائية عند انتقالى للفلفل الحار".