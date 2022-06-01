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منوعات

خلال احدى الحفلات... هكذا سقط من السقف (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2022 | 10:00
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط عامل من سقف صالة أعراس.

ويرصد الفيديو، لحظة سقوط عامل نسيج من مكان عمله إلى صالة أعراس موجودة في الطابق السفلي، وذلك عندما وقف على أرضية مفرغة من الأسفل من أجل التهوية، ما أدى إلى ذهول الحاضرين في حفل الزفاف."yenisafak"
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